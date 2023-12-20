鄰居勸戴口罩 台女發狂徒手挖眼拿刀狂插 「不算殺人」判監8月
撰文：中天新聞網
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2021年疫情嚴峻期間，台北市陳姓女子在搭電梯時未將口罩戴好。
鄰居王女好意提醒，卻在出電梯時遭陳女壓制在地並徒手挖眼，還拿鎅刀狂刺。
20日法院判決結果也出爐。
邊拿刀狂插邊高喊「要讓你死」 害對方縫好幾十針 官判不算殺人未遂（點圖了解更多，慎入）：
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2021年10月15日上午10時，王女在搭乘電梯下樓時看到陳女未將口罩戴好，好意提醒對方戴好口罩。
沒想到卻在抵達1樓剛走出電梯時，立刻遭到陳女壓制在地並徒手挖眼，還拿鎅刀猛砍狂刺，並喊：「要讓你死、讓你後悔。」
導致王女從頭到腳多處刀傷，眼睛也紅腫出血，縫好幾十針。
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事後陳女被台北市衛生局依《精神衛生法》強制送醫評估精神狀態，並診斷出罹患急性精神疾病，下令強制住院，台北地檢署檢察官依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑。
20日早上，台北地院判決結果出爐，並非以殺人未遂量刑，而是以傷害罪處8月有期徒刑，仍可上訴。
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