消失8個月要復出？超級網紅現身王晶70大壽　曾涉賣假香港月餅

內地帶貨網紅「瘋狂小楊哥」，因為捲入桃色風波及假月餅事件被禁播，消失8個月後，近日他在香港導演王晶的70歲壽宴中首度現身。



王晶吹蠟燭前，還刻意將他拉到身旁合照。

網紅「瘋狂小楊哥」因捲入桃色風波及假月餅事件被禁播，消失8個月後在香港導演王晶的70歲壽宴中首度現身。（微博影片截圖）

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據內媒綜合報道，5月3日，是香港知名導演王晶70歲生日。在生日會上，久未露面的內地直播網紅「瘋狂小楊哥」現身。

王晶在5月3日晚間發佈了現場影片，IP顯示在廣東。在切蛋糕環節，王晶特意將小楊哥拉到身旁。

只見小楊哥抓了抓鼻子，抿著嘴來到王晶旁邊，有些不好意思。

報道指出，8個月沒公開露面的小楊哥身著某品牌運動服，顯得有點精瘦，在合影時也抿嘴、乖乖站立。

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事實上，王晶和小楊哥早有交集，先前王晶曾經出現在小楊哥的直播間，三隻羊香港公司成立時，王晶也現身出席。

小楊哥先前最後的直播是在2024年9月7日，距今已接近8個月的時間。

報道稱，這次現身王晶的生日會，並發佈影片在網絡上傳播，可能也是小楊哥復出準備動作之一，估計他離復播不遠了。

消息一出，引發內地網友熱議。有人留言指出：

「端午了，準備賣糉子了」

「又準備開始賣港貨了？」

「想藉著王晶生日『復出試水』嗎？」

「這操作感覺要復播了」

「這是要進軍演藝圈嗎？」

「大家可都記著呢」



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