NONO僅1罪成立　案情：藉綜藝節目識女仔　開車載至停車場欲性侵

台灣藝人NONO（陳宣裕）遭檢方起訴犯下7宗侵害性自主案件，涉及6名女子，檢方依3項強制性交罪、2項強制性交未遂罪及2項強制猥褻罪將其起訴。法院今日（13日）依1次強制性交未遂罪判刑2年6月，其餘被控罪名皆無罪。



台媒《聯合報》報道，唯一以強制性交未遂罪判決有罪的案件發生在2011年，當時NONO開車載送女子至一處停車場，欲性侵該女子遭抵抗而未遂。



NONO被指控曾性侵多名女性。（fb@NONO 陳宣裕）

小紅老師Anissa指多名女性舉報曾遭NONO性騷擾：

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報道指，據悉法官認為NONO被控7條罪，多為被害女子單一指述，無其他補強證據支持，且部分原告前後供述有瑕疵；雖多名原告證述自身經歷，所指NONO犯行相似，但未彼此證述受NONO加害，指述不得互為補強之證據。

報道指，唯一以強制性交未遂罪判決有罪的犯行，是NONO被控2011年透過綜藝節目認識被害女子，向女子要電話號碼後，提議開車載送女子返家，卻將女子載送至台北市大同區大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。

該女子事後曾向親友透露自身經歷，其親友在審理期間也證稱，聽女子訴說案情時，確實感受到女子情緒明顯不同於往。除原告單一指述外，另有補強證據支持。

NONO（IG@no_no_0321）

據早前台媒《ETtoday新聞雲》報道，檢方起訴指出，NONO自1990年代起活躍演藝圈，靠與吳宗憲搭檔走紅，卻以藝人身分接近女性，藉節目邀約、私下邀吃宵夜、車載送返家等方式設局，將被害人誘至酒店、住處、車上等地單獨相處，再趁機性侵或猥褻。

2008年至2013年間，NONO涉嫌犯下7宗侵害性自主案件，涉及6名女子，狼爪伸進白色Benz車內、內湖住處、台中酒店、宜蘭縣議會女廁等多處，手段包括假扮暖男接送、謊稱有經紀人陪同以令對方放下警覺、甚至追蹤FB打卡訊息埋伏接人，全案情節怵目驚心。

報道指，NONO在強暴過程中以噁心語言挑釁：「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」，還曾尾隨受害人進入女廁襲胸問「要不要跟我打炮」，直至遭受害人電擊棒反擊才落荒而逃。

NONO面對6名女子指控，全程否認犯行，辯稱一切是「誤會」或「對方主動」，但檢警調閱對話紀錄、行車路線與通訊訊息比對後，認定證據綿密、供詞反覆避重就輕，並指其「毫無悔意、態度惡劣」，依3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂起訴，請法院依法「分論併罰」並從重量刑。

檢方認為，NONO不僅違反被害人意願多次性侵，更嚴重踐踏公眾人物之社會信賴與影響力，對女性身心造成深遠傷害。

士林地院審理期間，NONO矢口否認所有指控，並請求無罪判決，全案吹哨者、網紅「小紅老師」曾上網發文大罵「真不是男人，做出這種事，怎麼有臉求判無罪？」；另有被害女子也在開庭後接受媒體訪問，怒批NONO「根本不是人」，相信法官會給公道。