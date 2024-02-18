Taylor Swift澳洲演唱會　周杰倫攜昆凌到場朝聖　更獲超狂待遇

西洋流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會，日前來到澳洲墨爾本，周杰倫與愛妻昆凌也親到場朝聖，周董大讚坐的位置視野，昆凌還曬出與泰勒絲父親的合照。



周杰倫吐露感謝泰勒絲團隊的邀請，安排的位置很棒，也大讚外場音控，還指出他在自己演唱會上，開場前就是先在在音控區進行調整，這次在同樣區域看別人的演唱會，覺得感受很特別。

另外昆凌也曬出與泰勒絲父親合照，並透露對方人很Nice，還跟他們解釋一些歌曲的由來。

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