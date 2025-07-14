人口警報｜台灣連續18月負增長！出生率下滑　老人快比兒童多兩倍

台灣內政部日前公布最新戶口統計資料，截至2025年6月底，全台人口為2,334萬6,741人，比5月再減少8,729人，已連續18個月出現人口負成長。出生減少、死亡上升，加上高齡人口比重持續攀升，台灣的人口結構正在發生明顯轉變。



以下從三個方向，帶你快速掌握台灣最新的人口結構變化：

生不如死！出生不到9千人、死亡破1.6萬

6月新生兒數為8,968人，比5月略增535人，是近三個月來首度回升。不過，與去年同月相比仍減少1,472人，年減幅達14.10％，也就是每千人中，一年大約出生4.67人（※註：此為年化推估數值，根據當月數據折算，不等同實際全年出生人數）。

同月死亡人數為16,554人，比去年增加1,632人，為每千人中一年約有8.63人死亡。出生少、死亡多，導致6月的人口自然增加數為負7,586人。

台灣已連續18個月出現人口負成長。（unsplash@adroman）

老年人口快比兒童多兩倍 台北高齡化最明顯

截至6月底，全台65歲以上人口已達4,573,453人，佔總人口19.59％。

最高：台北市（23.61％）

最低：新竹縣（14.76％）



與此同時，0至14歲兒童人口為2,716,281人，佔總人口的11.63％，顯示台灣已進入老年人口遠多於兒童人口的結構。

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每千人僅約4人登記結婚 每月超過4千對夫妻分開

今年6月，全台新登記結婚對數為7,655對，其中不同性別為7,392對，相同性別為263對。粗結婚率為3.99‰，也就是每千人中，一年大約有4人結婚。

6月離婚或終止婚姻對數為4,562對，其中不同性別4,476對、相同性別86對。粗離婚率為2.38‰，也就是每千人中每年有約2.4人離婚。離婚率最高的地區為花蓮縣（3.10‰），其次為基隆市與苗栗縣。

人口結構持續變化 影響將逐步擴大

這份統計數據顯示，台灣正面對人口自然減少、高齡人口增加、結婚與生育比率下降等多重變化。雖然這些轉變不會在短期內帶來立即衝擊，但對未來的社會政策、照護體系與勞動結構，都將產生逐步且深遠的影響。

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