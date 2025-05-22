台灣三峽車禍釀3死12傷　一文了解路怒症是什麼　7招改善憤怒情緒

新北三峽北大小學前（19）日發生重大車禍，高齡78歲的司機暴衝造成3人死亡、12人受傷。這起悲劇除了引起社會對高齡駕駛者的關注，網友從監視器畫面分析余姓男子動機，出現另一個聲音──這起事件不是單純失控，而是情緒性攻擊。社群聚焦討論，老翁疑似「路怒症發作」導致危險駕駛的心理行為障礙。



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「路怒症」是什麼？反應最真實的性格

「路怒症」其實是非醫學正式定義的疾病，台灣心理醫生李政洋表示，有路怒不一定有精神診斷，有些學者將它視為一種症狀群，包含：情緒（憤怒、抓狂）、認知（想要報復、命令自己和其他人）、生理（心跳加快、肌肉緊繃、肩膀僵硬、咬緊牙關）、行為（怒吼其他駕駛、超速），這類患者往往無法抑制怒氣，容易因小事突然爆發，口出惡言、逼車、按喇叭，導致危險駕駛甚至暴力行為。

從路怒症也可以看出一個人最真實的性格！專業諮商心理師林萃芬在著作《從習慣洞察人心》提到：「人在開車時處於『無意識狀態』，一切反應都來自被制約的習慣動作，因此最真實的個性、情緒與價值觀，往往會不自覺流露出來」。

所以下次搭朋友便車時，不妨注意他怎麼握方向盤、怎麼超車、怎麼罵人，也許從這些小習慣，可以觀察到過去從未注意到的那一面。

「路怒症」其實是非醫學正式定義的疾病。（示意圖／《齮齕人生》劇照）

三峽悲劇網疑「路怒症」 心理醫生點出原因

日前在台灣高齡78歲的余姓老翁在三峽北大小學前，駕駛自小客車暴衝釀悲劇，除了讓高齡駕駛者議題再次浮出檯面，社群出現質疑老翁疑似是「路怒症」發作的聲音，網友「這起事件非單純的意外，而是心理障礙」。

「開車動不動急煞、橫衝直撞、猛變車道」這些症狀，林萃芬曾在書中提及，這類人可能不是開快車技術差，而是情緒不穩、衝動控制能力較弱，他們常因為想「搶時間」、「求效率」而違規。從這些開車習慣也顯示，這類司機通常生活中較缺乏耐性，容易被小事激怒，也不擅長處理突發狀況。

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「7種」方式改善路怒症：從認知模式下手

對於如何減低司機的憤怒，李政洋說明，可以從促發的因素、認知情緒、生理反應行為，一連串的身心反應來著手：

1、接納、耐受、現實的期待：

憤怒的司機常會不切實際的相信，負面的事件不會發生在他們的身上，認知上的改變，幫助他們不這樣來期待，而是接受並且耐受不可避免的事件。

2、試著少點命令的想法：

憤怒的司機常會執著於其他人應該如何駕駛，使用認知重建來辨認並且接受，個人的偏好，沒有辦法套用在別人。

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3、考慮其他比較好一點的替代方式：

認知上可以考慮其他的可能，例如可以問自己是怎麼知道對方的想法，可能是對方對路不熟悉，或是車子有問題。

4、原諒：

大部份時候可能對方是無心的，可以注意在我們都可能犯錯，我會試著對他寬容一些。

5、增加自我效能感：

想信自己有能力可以在生氣的狀況下，可以控制自己的行為，例如可以告訴自己，如果有需要可以在路邊休息一下，喘口氣再好好想一想。

6、轉移注意力：

引導自己來注意其他的事情，例如即將上映的電影，周末與朋友的聚會。

7、放下、忽略：

告訴自己這不值得生氣，放下它，專注在安全駕駛。

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