台灣宜蘭深度遊｜14個私藏景點　泡溫泉訪酒廠爬抹茶山打卡牛奶海

宜蘭現在是台灣人在北部旅遊最熱門的城市，連一般假日都會湧入許多觀光客，但到底宜蘭除了去海邊還能做甚麼呢？經過FunTime小編的精挑細選，這篇整理出了各類型的宜蘭景點，無論你是想漂漂亮亮拍照的文青派、想健行運動一下的outdoor咖、需要帶小孩一起的家長，或是只想泡個溫泉洗刷疲憊及寒冷的遊客，都可以在這篇文章找到符合你要求的宜蘭超讚景點喔！



1. 【頭城】大溪車站／大溪廟口籃球場

大家知道宜蘭也有宜蘭版的櫻木平交道嗎？位於宜蘭頭城的大溪車站，旁邊就是海，平交道配上閃著點點波光的蔚藍海景，滿滿日系又青春的氛圍，彷彿置身男兒當入樽SLAM DUNK的場景～

另外被譽為全台最美籃球場的大溪廟口籃球場，就在距離大溪車站走路約5分鐘，從籃球場就能欣賞無敵海景及龜山島，真的超級夢幻～有來到宜蘭的遊客們，一定要來大溪車站跟籃球場拍照走走！

大溪車站地址：宜蘭縣頭城鎮大溪里濱海路5段63號

大溪廟口籃球場地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路五段170巷1-15號

大溪廟口籃球場交通：於大溪火車站下車，步行約4分鐘



2. 【頭城】桃源谷

前往桃源谷的主要步行路線共有4條：大溪線、內寮線、草嶺線及石觀音線。其中最適合登山新手的就是內寮線，從登山口大約只需花費30分鐘就能抵達桃源谷，第二推薦的是大溪線來回約5小時，而草嶺線來回需要7小時以上，石觀音線則是較少維護不推薦。

爬山雖然累，但從頂峰眺望整片大草原、龜山島海景，還有遠處的牛隻，超療癒又超有成就感！

地址：新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮交界處



3. 【頭城】北關海潮公園

小編推薦來頭城一定要去北關海潮公園走走！雖然距離頭城市中心有點距離，但非常值得。

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這裡為蘭陽八景之一，園區內有許多奇形礁岩，另外最著名的就是「北關一線天秘境」，可以從被巨石交夾的小通道看見另一邊的海景，逆光拍照超美！北關海潮公園的步道規劃完善，困難度也不高，還可以邊走邊欣賞海景及龜山島，超適合帶長輩、小孩一起來走走，運動一下～

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路四段10號

交通：於龜山火車站下車，步行約16分鐘



4. 【礁溪】湯圍溝溫泉公園

湯圍溝溫泉公園位於礁溪市中心，就在觀光客必買的麵包店「奕順軒」對面，買完過個馬路來泡腳超順路～

這裡的溫泉是自然湧出的碳酸泉，泉水溫度較高，帶小孩的遊客要特別注意！公園內規劃了溫泉魚咬腳區、戶外泡腳池及湯屋，假日旁邊也會有市集，來礁溪玩可別錯過啦！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

交通：於礁溪火車站下車，步行約12分鐘

營業時間：08:00-12:20 13:00-21:30



5. 【礁溪】抹茶山

抹茶山本名為三角崙山，是蘭陽五岳之一，全程需爬約6-10小時，不推薦給只是想來拍照打卡的遊客。路線雖長，但困難度並不高，只要有毅力一定可以登頂。

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小編推薦大家有煩心事的話就去爬爬山，只需要專注往上走，登頂後就會有豁然開朗的感覺！登頂抹茶山，可以看見綿延不絕的山巒，覆蓋其上的翠綠隨著光影變化，看起來軟軟綿綿，真的很有「抹茶」的感覺～

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路81巷6號（五峰旗風景區）



6. 【員山】Barn Stay

超舒服又有質感的Barn Stay你不能不知道！Barn Stay是咖啡廳、住宿、攝影棚的複合式店家，老闆來自韓國濟州島，雖然在Barn Stay無法直接看到海景，但經過老闆的超高品味打造，根本跟濟州島一樣放鬆愜意～

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推開Barn Stay的大門彷彿進到另一個世界，光是滿滿森林感的超大前院就能殺光底片！就算沒有要住宿，也超值得特地來喝杯咖啡！

地址：宜蘭縣員山鄉惠民路429號

交通：於宜蘭車站轉乘公車1786經深溝號於深溝龍站下車，步行約4分鐘

營業時間：12:00-18:00（週四公休）



7. 【員山】福山植物園

如果想要好好跟大自然約個會，小編超推薦位於宜蘭員山的福山植物園～

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福山植物園每日都有進園人數限制，且須先至官網申請才可入園，感受得出來園方很認真在維護環境，生態豐富且天然，雖然名稱是植物園，但這裡也看得見獼猴、山羌、水鴨等動物，是大人、小孩都很適合的自然園區！

地址：宜蘭縣員山鄉雙埤路福山1號

營業時間：09:00-15:00（週二公休）

票價：免費



8. 【員山】金車葛瑪蘭酒廠

威士忌控別錯過，台灣第一座威士忌酒廠就在宜蘭！金車葛瑪蘭酒廠的佔地廣大，提供免費參觀、導覽及停車。

一進到酒廠裡就能聞到濃濃酒香，在這裡可以看到釀酒的歷史及威士忌的製程，想品酒的遊客，裡也提供付費品酒行程！另外也有許多網友推薦必試他們的威士忌冰淇淋，麥芽香味濃厚，連不愛酒的人都說讚！

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

交通：於宜蘭車站轉乘公車1743號於蚊煙路（金車酒廠）下車，步行約8分鐘

營業時間：09:00-18:00



9. 【五結】中興文創園區

中興文創園區由舊紙廠改建，環境乾淨寬敞，適合拍照，也適合悠閒跟朋友坐著聊聊天～

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這裡進駐許多文青小店，偶爾會有市集或是展覽，可以說是宜蘭版的松菸！園區內的「九號製造所咖啡廳」還附設兒童遊戲區，只需要消費99元（台幣）即可帶小孩入內，在找親子友善景點的家長們別錯過啦！另外從中興文創園區開車去羅東夜市只需10分鐘，去夜市前也可以安排來走走喔～

地址：宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號

交通：於中里車站下車，步行約3分鐘

營業時間：10:00-18:00（週三公休）

門票：免門票



10. 【蘇澳】賊仔澳彩石沙灘

來宜蘭怎麼可以不來海邊！如果不喜歡東澳粉鳥林滿是觀光客，那你可以考慮蘇澳的賊仔澳彩石沙灘。

這裡曾是垃圾掩埋場，原本散落的碎玻璃經過海浪長年沖刷後磨成圓潤的彩石模樣，成為這個海灣的一大特色。不過想抵達賊仔澳彩石沙灘，需要經過一段拉繩子攀岩向下的過程，注意不要在漲潮時前往，也不適合小孩及年長者喔！

地址：宜蘭縣蘇澳鎮造船路

交通：於蘇澳新站轉乘公車綠28號於福安新村站下車，步行約6分鐘



11. 【蘇澳】大鯖魚夢工廠

大鯖魚夢工廠是個超適合帶小孩來的景點，工廠內除了鯖魚主題展，也有親子互動展覽、DIY體驗等等，寓教於樂。

館內有附設餐廳，推薦參觀完直接在這裡吃午餐，餐點新鮮又豐富，兒童餐還會幫忙挑掉魚刺，完全感覺得出店家的用心！另外也超推薦夏天來，還可以順便吹吹冷氣、避個暑。

小編小提醒：兒童餐雖然店家會幫忙挑掉魚刺，但吃的時候還是要特別注意跟小心



地址：宜蘭縣蘇澳鎮大圳路118號

交通：於蘇澳新火車站下車，步行約19分鐘

營業時間：09:30-17:00

門票：免門票



12. 【大同】鳩之澤溫泉

鳩之澤溫泉位於太平山森林遊樂區內，這裡的溫泉有「美人湯」之稱，除了能養顏美容外，對身體也有許多益處，除了大眾池，小編也推薦一人一池的小溫泉池，超可愛又超級好拍的！

鳩之澤溫泉除了提供露天溫泉區、湯屋外，也有煮蛋槽、販賣部、餐廳等等，泡完湯不用怕肚子餓，還趣味滿滿，帶小孩來也很適合！另外小編提醒大家，進入太平山森林遊樂區需要買門票，而想在鳩之澤溫泉泡湯也需要再另外付費喔～

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號

交通：於羅東車站轉乘公車1750號於仁澤（鳩之澤）下車，步行約1分鐘

營業時間：09:00-19:00（露天溫泉池週三不開放）



13. 【大同】清水地熱公園

清水地熱公園是宜蘭人氣超高的景點，無論大人、小孩都很喜歡！

天然的地熱泉水高達95度，遊客最喜歡的就是在這裡煮溫泉蛋、玉米、筊白筍等等，而些食材跟器材都可以在園區內購買租借。清水地熱公園還有免費的泡腳區，玩累了來泡個腳舒緩一下超舒服，另外也有付費湯屋可以泡湯或是體驗溫泉魚咬腳喔～

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

營業時間：09:00-17:00



14. 【龜山島】牛奶海

牛奶海位於龜山島周圍，乍看之下像是不小心把牛奶打翻在海裡。

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龜山島為活火山，海底的高溫湧泉與海水融合便會呈現這樣特殊又漂亮的漸層色澤，大自然的奧妙真的很神奇～許多人會來牛奶海自潛或是玩SUP，不過提醒大家因為海底湧出的是硫磺泉，所以會有硫磺的臭味喔，但在這邊拍照超美又好玩，小編還是推薦大家去試試看！

地址：宜蘭龜山島周圍海域



是不是想不到宜蘭居然還有這麼多好玩的地方！這些都是宜蘭在地人推薦，網友評價也很好、很值得去的景點，要去宜蘭的遊客別忘了收藏起來～連FunTime小編也超級想要每個都去踩點的啦！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【宜蘭景點】宜蘭玩不膩！內行人才知道的14個私房秘境】