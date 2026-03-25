｢百億賭王｣遇害　傳與洗米華合作賠光借款後赴柬發展得罪大陸黑幫

台灣「百億賭王」林秉文在柬埔寨身亡的原因目前持續有多種說法，最新的傳言是他和澳門賭業大亨「洗米華」周焯華合作投資越南賭場，向台灣不少黑白兩道人物借款共10億（台幣，約2.4億港元）但卻賠光，他因此決定去柬埔寨搞賭業要把錢賺回來，但疑似跟當地賭場業者結盟後，搶地盤的動作太大，惹惱當地黑幫因此喪命。



據了解，林秉文先前跟澳門賭業大亨「洗米華」周焯華合作，投資越南賭場時欠資金，他於是跟台灣黑白兩道不少人借錢，湊了10億台幣後去運作但都賠光，傳出被押走帶去跟黑道債主們「解釋」。

平時保鑣不離身的林秉文竟離奇落單被槍殺，外界盛傳有內鬼。（圖/中天新聞網授權使用）

｢百億賭王｣林秉文遭槍殺 除槍傷還有刀傷：

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但林秉文過往在澳門、越南經營賭場時的確有做出成績，他跟大家講好的還債計畫也被採信，黑道債主們最後決定給他機會去賺錢來還，大家仍相信「只要他人在，總有一天錢可以拿回來」。

也就無怪乎林秉文被槍殺的消息證實後，這些台灣黑道債主們紛紛傻眼，認為怎麼可能在有台灣黑幫插股的柬埔寨賭場遇到這種事，打聽之下疑似是林秉文急於還這10億元台幣的巨債，跟當地賭業結盟後於西港共同經營「新濠峰賭場」，在搶地盤時的動作太大，惹惱了在西港也有一席之地的中國大陸黑幫，因此派槍手前來做掉林秉文。

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