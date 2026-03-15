傳奇竹聯幫元老柳茂川親述台灣幫派史　組年輕人力抗霸主級四海幫

在萬字幫被四海軟化而與其和解後、虎盟尚未與四海發生大規模的交戰前、新文山尚未進擊四海時、台北反四海陣營尚未形成的階段，竹聯成為抵擋四海的一支重要的力量。由於四海在年齡、經驗、戰鬥能力與統合的優勢上，均高出這個剛誕生的年輕幫派許多，所以這個幫派接連受到四海的突擊。（本文內容節錄自《竹聯：我在江湖的回憶。台灣第一部幫派主持人親筆史記》。）



文：柳茂川（畢業於淡江文理學院，大學時期當選歷任科系代表與代聯會主席。曾促成文山、竹聯、三張犁、北聯、血盟等五幫聯盟協同出擊四海，形成反四海陣營，是台灣江湖刀劍冷兵器時代著名的書生俠士，之後成長為社會、政治活動家。）

民國47年左右，某天下午幾位竹聯的兄弟周榕、趙琳、林國棟、王泉心等人，在一座中和通往台北的中正橋頭，其右邊的寶泉冰店二樓聚會。四海的老大寇保與阿奮，帶著一批兄弟分乘兩部計程車過去突擊。當他們衝進冰店一樓時，趙琳想要拉架；機智、果敢的王泉心，在一樓拿了椅子擋在樓梯口與四海爭鬥，不讓四海人馬衝上樓；個性厚實、勇敢的周榕也一馬當先的衝下樓拚鬥。但寇保輕而易舉的砍傷了王泉心與周榕的手臂。

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寇保下手重，還不小心傷到他帶來的一位成功新村的老弟。兩方正要繼續拚鬥時，警察突然出現了，寇保與阿奮就迅速撤離，警察在追他們的時候還開了槍，他們則是先跳進淡水河，游渡至對岸的水源地後才安然脫離警察的追捕，這是相當遠的一段距離。後來是陳自奮（阿奮）把這件事扛下來的。

在民國45至47年，四海曾展開三次重要的攻擊行動，第一次是寇為龍、陳自奮領軍，與萬字幫小潘於台北工專激戰，小潘雖英勇率兄弟拚鬥，但仍難敵老四海寇為龍、陳自奮這兩名大將的包圍。萬字兄弟奮起突圍之際警方到達，四海與萬字就各自奔離，但還是四海占上風。

第二次也是寇為龍、陳自奮帶隊，突擊中和鄉中正橋頭的寶泉冰店。寇、陳直衝店內二樓，幸虧王泉心、周榕帶傷奮勇堵住樓梯口，正在危急之時警方鳴笛鳴槍，四海只好倉促撤退。但四海在光天化日下公然突擊竹聯的聚會點，行動果敢、堅定而具有膽識，這次也是占了上風。

第三次是四海趁中秋之夜，突擊毫無防備的中和鄉豫溪路口，砍斷了當時不是竹聯兄弟的無辜小弟陳思景之臂。我當時雖然左手背受傷，仍鼓起勇氣衝撞迎面揮刀的來敵，縱使伺機奪刀未成，卻幾乎扭轉局勢。但此役竹聯留下慘痛的敗仗，等到五、六年後，我率新銳血盟砍斷敵臂，才雪了此役之恥。

書中對於四海與萬字的「台北工專之戰」、突擊中和鄉橋頭的「寶泉冰店之戰」、竹聯中和鄉「豫溪路口之戰」之描寫，均是我託我弟弟娃子拜訪寇為龍時，由他親自敘述這三件事的實際情形，由親歷者、知情者互相印證，還原當年的實際經過。在此我特別感謝寇為龍，能在完全退休的閒雲野鶴之際，特別抽出珍貴的時間接受舍弟娃子的拜訪，並親自講述這段寶貴的往事。

後來，四海也曾多次安排夜襲：吳國術多次帶頭趁雨夜突擊，中和、永和、秀朗等地點都是他突擊的範圍，多次砍傷竹聯的兄弟，有兩次還傷得頗重。竹聯雖也做出幾次反擊，但多數沒有得到戰果，無法占上風。

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戰力旺盛的血盟幫助我一臂之力

另外與四海有摩擦衝突的是血盟幫，因為血盟幫也在台北市中心一帶活動。我與他們在民國44年就有來往，血盟老一輩的兄弟有駱華雄（駱駝）、老咪、金老二、王國康、江輔仁、蔡安宇（卡基褲）、吳天山、包寧慈、陳功等。（駱華雄、金老二是我的附中同學，王國康、江輔仁、蔡安宇、吳天山則是老朋友）陳功後來去基隆讀書，所以很早就拜進以吳沅新為首的基竹（基隆竹聯）。

陳功真的是一位猛將，他講義氣、重倫理、話不多。在一次對基隆和平島當地流氓的戰鬥中，他以一把羅馬刀（羅馬刀不長），趁著晨霧，單槍匹馬殺進敵陣，連砍帶劈許多人。民國61年，因啟禮被送至外島管訓，陳功以戰功卓著，我任命他為竹聯的總掌法，統領全幫。

除了老一輩的血盟兄弟跟我很要好以外，中生代的血盟兄弟也和我很親近，如劉北平（三毛，血盟掌法）、徐印衡（小毛）、劉西平（二毛，劉北平的二哥）、董愛群（小董）、劉秀雄（阿擺）、黑豹（王鳳臻）、何汝州、小青、張彤雲（東北王張作霖的孫子）、徐京生、張雅明和眷村的子弟等人。因為他們年紀較小，有活力、有潛力，我以前會帶領他們到長春路，與一些當地的流氓打鬥以練習戰鬥。

台北眷村子弟很多被血盟吸收為新生代兄弟，傑出者如何汝州、小青、張彤雲等人，也有由建華新村部分子弟組成「黑旋風幫」，支援對四海的作戰。

有幾次戰鬥讓我印象特別深刻。有一次我在長春路頭左邊的草地上與大家討論事情，突然有兄弟報告，有十幾名流氓持刀在長春路中段鬧事。我聽到後即率三毛、小毛、阿擺、黑豹、小董等兄弟，趕至鬧事現場（在豫溪路口小弟斷手事件之後，我命令所有兄弟外出時都要「貨不離身」，至少3到5人一組行動、隨時保持警覺）。

到達後，我先衝向路左邊的數人劈砍數刀，有人即逃向稻田，其餘的向長春路尾逃逸。此時突然有人叫了一聲：

柳茂川！

我回頭一看，原來是北聯的黃寶鏞和劉昆華兩位兄弟，黃說：「給我一把貨吧！」我立即叫兄弟拋了一把武士刀給他以參加戰鬥。

當我們追到長春路尾的市場時，看見對方築起了一道防線，有人拿武士刀、有人拿路邊攤的椅子企圖抵抗。我從中央的位置往前衝，小毛從左邊一刀砍向持椅者，並劈傷對方的手臂。三毛從右翼劈入敵陣，阿擺與黑豹同時從左右跟進攻擊，小董斷後。對方在此陣勢中瞬間被擊潰並逃竄。

還有一次突擊三重埔菜寮時，我方遭受埋伏，幸好我奮勇衝前，趁敵將一強摃（作者編按：由於好的武士刀不但稀少而且昂貴，所以當時在武器的取得上非常不容易。為了彌補這個缺點，我想出一個替代方案：把竹竿削尖，然後把尖的部分放在油鍋裡炸。炸過的竹竿特別強韌，而且竹竿的長度可以橫放在計程車裡，攜帶上也很方便，這就成了我們的「強摃」。最早大量使用的是血盟兄弟。在往後對各幫的戰鬥中，它扮演了非常重要的角色）直刺過來時，我右閃向前，趁隙一刀砍倒敵將，我方就奮起突圍而出。

經過多次戰鬥的洗禮，每個人面對敵人的反應也逐漸成形，我於是總結大家的特質，就以劉北平領陣為中鋒、徐印衡為左鋒、黑豹為右鋒、劉秀雄為中堅、董愛群帶領何汝州、張彤雲為後衛，構成血盟的攻守強陣。往後此陣屢屢克敵制勝，獲得許多戰果。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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《竹聯：我在江湖的回憶。臺灣第一部幫派主持人親筆史記》書本封面

書名：竹聯：我在江湖的回憶。臺灣第一部幫派主持人親筆史記

作者：柳茂川

作者簡介：浙江台州臨海人，1940年出生於四川涪陵。自幼好學，在校成績優異。青少年時行俠仗義、縱橫江湖。曾促成文山、竹聯、三張犁、北聯、血盟等五幫聯盟協同出擊四海，形成反四海陣營，是台灣江湖刀劍冷兵器時代著名的書生俠士，之後成長為社會、政治活動家。

1966年畢業於淡江文理學院。大學時期當選歷任科系代表與代聯會主席，維繫淡江校園與淡水市鎮安和樂利、和諧平穩，深得人心，並素受國民黨內元老的肯定與器重。經教育部核准，於1970年2月，赴歐洲西班牙馬德里大學留學。翌年當選國民黨駐西班牙直屬分部常委兼書記，以熱心服務、排難解困獲得僑學兩界的好評與支持。1972年暑期主持召開全歐反共愛國聯盟會議，並當選全歐反共愛國聯盟主席，旋任全歐黨務召集人。爾後，因與當局意見不合，辭去黨務工作。

80年代初，在軍系元老薛岳、中央系元老周至柔、副總裁陳誠系繼承人郭驥等多位元老的徵召與支持、指導下，在黨內競選副總統提名。因理念與有關相左，遂暫居海外。

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