內地美女坐男友車遇車禍癱瘓　須終身掛尿袋　決定起訴失聯負心漢

「他逃避責任的那一刻開始，我跟他就從男女朋友變成了肇事方和受害者，被告和原告。」2025年4月，白女士因坐男友駕駛車輛發生車禍導致截癱，男友曾承諾負責到底，但在2個月後失聯。



因機動車交通事故責任糾紛，白女士起訴了張先生，相關案件於4月7日開庭審理。「我起訴他的原因很簡單，我已經付出了代價，不可能說駕駛員不去承擔這個責任，因為主責都是他。」

2025年4月，白女士因坐男友駕駛車輛發生車禍導致截癱，男友曾承諾負責到底，但在2個月後失聯。近日，白女士起訴了張先生，相關案件於4月7日開庭審理。（荔枝新聞）

男友曾承諾負責到底 事發2個月後失聯：

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獨自面對突發變故的白女士還遭受了網暴的二次傷害。「出事前備胎、出事後男友，還有說腳搭在中控台上的小仙女的，最痛苦的莫過於就是說我是『撈女』。」白女士稱網上傳言不屬實，自己拿出了所有的證據去回應，但沒有人關注到真相。在張先生失聯後，白女士無力支付後續治療費，再加上經歷網暴，被人向醫院投訴，她最終離開醫院，回到老家靜養。

目前，白女士在老家堅持做一些最基礎的康復。她說，自己現在膝蓋都沒辦法鎖住，腿部甚至出現很快速的萎縮，沒辦法連續坐，晚上也沒辦法睡覺：「幻肢痛太殘忍了，那種扒皮、電擊、針刺的感覺就像在活活『凌遲』。」

此外，白女士表示，自己併發症也很多：「膀胱萎縮得很厲害，每半年都要去做一次膀胱方面的手術，可能尿袋就這樣帶着，終生大小便都沒辦法恢復。」

一年的時間裏，白女士也坐在輪椅上努力重建自己的生活，去尋找生活更多的意義。鮮少出門的她通過直播和外界溝通，除了造謠和污衊，她感受到更多的是支持和鼓勵：「我覺得整個人就像是一株草，不管是水泥地也好，房檐也好，我總是願意拼盡全力冒出來頭，去好好活着。」

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