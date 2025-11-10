後排乘客扣安全帶冇用？實驗揭可怕真相　時速50公里撞車結果係咁

大陸調查數據顯示，小客車死亡車禍中，後座乘客死亡人數是副駕的2.67倍，關鍵原因是後座乘客大多數沒有繫上安全帶。



實驗證明，轎車時速50公里情況下發生衝撞，無論超過70公斤的大人或是20公斤以下的小孩，只要沒繫安全帶就會被瞬間甩離座位。

後排乘客不扣安全帶 發生事故時致死率高三倍：

成都計程車司機疲勞駕駛，撞上路旁電線桿。

後排乘客因未繫安全帶，在事故中頭部連續撞擊車頂和前排座椅，最終因顱腦損傷不幸身亡。 央視新聞

同樣的不幸事件，4個月後又再次發生。一樣是司機開車開到打瞌睡，追撞前車。撞擊瞬間，後座沒繫安全帶的乘客頭部猛烈撞擊前方座椅。

導致頸椎骨折，經搶救無效不幸身亡。 央視新聞

兩起車禍，繫上安全帶的司機雖然位置在衝撞最前線，但都保住性命。反而是後座乘客掉以輕心，少了安全帶，釀成不可挽回的悲劇。

成都公安張攀表示：「今年以來，我們處理的小型客車乘客死亡事故中，後排乘客死亡人數是副駕乘客的2.67倍。這些後排乘客中，安全帶配戴率僅有18.8%。」

安全帶有多重要？做實驗找答案。車子在時速50公里行駛中發生碰撞，無論是重量超過75公斤還是15公斤以下的假人，都在衝撞瞬間被甩離座位。

未繫安全帶的假人，在撞擊瞬間猛地前衝，撞向前排座椅及駕駛室區域。不僅自身受到嚴重傷害，還對其他已繫安全帶的乘客造成二次撞擊。 央視新聞

張攀續指：「那些受傷嚴重甚至死亡的乘客，大多數是因為沒有繫好安全帶。如果要是遇到車輛側滾，甚至可能直接從車窗飛出去。」

大陸公安提醒，轎車後座不是「安全區」。繫上安全帶，在致死事故發生時，人員生還率能提高到6成。雖然中國大陸明定，司機和副駕、後排所有乘客都得繫安全帶，但隨機抽查，多數後座都違法上路。近期包括上海、成都、陝西等多省市政府，都宣布針對後座沒繫安全帶的乘客，加強抽查。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】