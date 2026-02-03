台灣民宅傳「一氧化碳中毒1死7傷」　死亡女童房間離熱水器最近

台灣新北市土城區延和路某民宅傳出疑似一氧化碳中毒！2日下午2時許，1名11歲女童不明原因昏迷不醒，送醫後仍不治。事發過後14小時，同住的7名家人又出現頭暈症狀，警消到場檢測才發現疑似一氧化碳中毒，警消稍早公佈送醫名單。



女童不明原因身亡 一家人不知「一氧化碳」中毒又繼續住

2日下午2時許，新北市消防局接獲民眾報案，指稱1名女童在住家昏迷，警消到場後發現女童現場已無生命跡象，送醫後仍宣告死亡。據悉，由於現場同住家人並沒有出現身體不適的症狀，警消無法確定女童是因一氧化碳中毒，因此，一家人在不知情的情況之下又在住家內正常活動。

台灣新北市某民宅傳出一氧化碳中毒，造成1死7傷。（TVBS新聞網授權使用）

事故民宅平面圖曝光：

直到3日凌晨4時許，屋主妻子與另名女友人感到頭暈不適，警消到場檢測後發現現場有些微一氧化碳殘留，研判疑似是一氧化碳中毒，立即將7名住戶送醫救治，所幸7人就醫後無生命危險。

警消公佈平面圖 死亡女童房間最靠近後陽台

據了解，46歲羅男與妻子、4名小孩、胞妹以及胞妹友人同住在土城區延和路某公寓5樓，警消初步研判應是後陽台通風不良才導致一氧化碳中毒，但詳細原因仍待釐清。

稍早警消也公佈現場平面圖以及傷亡名單，據悉，不幸身亡的11歲女童當時就是在距離後陽台（熱水器）最靠近的房間熟睡，是否因一氧化碳中毒釀禍，仍待檢警進一步相驗釐清。

送醫名單：



＜5樓＞

女，10+，內科OHCA（女兒）

女，30+，意識清醒，頭暈，送亞東醫院。（媽媽）

女，10+，意識清醒，頭暈，送亞東醫院。（親戚）

女，40+，意識清醒，預防性送醫，送亞東醫院。（朋友）

女，未滿5歲，意識清醒，預防性送醫，送亞東醫院。（女兒）

女，未滿5歲，意識清醒，預防性送醫，送亞東醫院。（女兒）

男，未滿5歲，意識清醒，預防性送醫，送亞東醫院。（兒子）

＜6樓頂樓加蓋＞

女，20+，意識清醒，預防性送醫，送亞東醫院。（親戚朋友）



