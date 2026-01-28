美國1歲童行車中左轉被甩飛！粗心母遭控虐兒被捕　驚險畫面曝光

美國加州近日發生一宗恐怖汽車行駛事故。一台黑色SUV休旅車行駛到一個路口時，一名1歲多的幼童突然從副駕駛座跌出，坐倒在馬路上，幸好後方來車趕緊剎車才沒讓幼童受傷。驚險一幕也被目擊民眾拍下放上網，該幼童的母親、黑色休旅車駕駛人也因此遭逮捕。



幼童從行駛車輛摔出 驚悚畫面曝

根據網上的影片內容，事發在美國加州富勒頓市，20日上午，一輛黑色SUV休旅車在一個交叉路口左轉時，一名年僅1歲7個月的幼童突然從副駕駛座摔出，並差點被黑色休旅車與後方來車撞上，隨後駕駛休旅車的幼童母親趕緊走下車，將幼童抱回車上後駕車離去。

美國一名1歲幼童突從行駛中的休旅車副駕駛座摔出。（X@jonataribastv）

意外過程全遭目擊民眾拍下：

幼童母親遭捕 警方提醒：幼童乘車須坐安全座椅

該意外過程全遭目擊民眾拍下，警方也在收到民眾提供的影片與資訊後開啟調查，並在當地時間26日以涉嫌虐待兒童的重罪逮捕了35歲的母親杰奎琳・埃爾南德斯（Jacqueline Hernandez）。據了解，該幼童後續被送往醫院治療且已完全康復。目前全案仍在調查中。

警方也在事後提醒家長們，幼童乘車必須要使用汽車安全座椅，因它「可以挽救孩子的生命」。台灣法規也規定，年齡超過1歲到4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下的孩童，應該坐在小型車後座的幼童用座椅上，並給予束縛或定位，且每一安全座椅只能坐一名幼童。

