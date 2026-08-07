台早餐店公告寫「只有SJ始源可以停車」！竟釣出本尊朝聖嚇傻店員

韓團 Super Junior（SJ）成員崔始源近日因工作行程長駐台灣，沒想到竟在台灣展開一場「本尊追星」的爆笑之旅！位於新北市泰山區的一家早餐店，長期在門口擺放「請勿停車」告示，上面卻貼著始源的照片並註明「始源可以」，成為粉絲（E.L.F.）之間的知名聖地。沒想到這張告示牌真的釣出崔始源本尊親自造訪，讓店員當場嚇到手機差點拿不穩！



只有崔始源能停！新北早餐店「專屬停車位」吸引本尊殺到現場

新北泰山這間早餐店為了保持門口暢通，特別製作了告示牌，上頭印著崔始源的照片，並以中韓文標示「始源可以」，在粉絲圈引發熱烈討論。

位於台灣新北市泰山區的一家早餐店，長期在門口擺放「請勿停車」告示，上面卻貼著始源的照片並註明「始源可以」。（Threads@siwonchoi）

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沒想到這件事傳到崔始源耳裡，好奇心大發的他6日竟無預警殺到現場探訪！始源隨後在 Threads 上曬出打卡照，笑稱自己是因為好奇才特別找來，並親切向店家與粉絲喊話：「天氣很熱請多保重身體，也請記得常常幫我換照片！」

親自登門用中文問「停車可以嗎？」 店員當機捧臉直呼美夢成真

始源驚喜現身早餐店的側拍畫面也被店員放上網路。只見他一進門就親切地用中文詢問店長：「停車可以嗎？」 突如其來的男神降臨，讓店長瞬間雙手捧臉愣在原地、整個人直接「當機」！

始源和早餐店店員合影。（Threads@siwonchoi）

直到一旁同事不斷催促「快點去合照啊」，店長才邊笑邊衝上前與偶像合影。這場超展開的追星現場，不僅讓店員直呼美夢成真，也讓不少網友笑翻直呼：「只有崔始源能超越崔始源！」

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