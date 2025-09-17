SJ崔始源轉發帖文悼念Charlie Kirk捱批　回應：非政治表態

韓國男團Super Junior（SJ）成員崔始源在社交媒體對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）表示哀悼後引發政治爭議。他其後解釋，此舉動並非政治表態，強調事件是悲劇，所以哀悼他。



2025年9月11日，韓國男團Super Junior（SJ）成員崔始源在社交媒體對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論員查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）表示哀悼後引發政治爭議。（網頁截圖）

根據韓國《每日經濟》，崔始源上周四在社交媒體轉發一些帖文哀悼柯克，其中有一名牧師的文章內容包括指柯克是美國英雄、對抗邪惡的堅定者，引發部份網民不滿，他們認為柯克生前經常發表種族歧視、厭惡女性的言論，批評轉發帖文的崔始源，部份網民甚至要求崔始源退出組合。

崔始源之後刪除帖文，他9月12日在粉絲平台Bubble回應道：「他既是基督徒，也是一個家庭的家長，也是一個人的丈夫。 不管是什麼情況，在眾多大學生面前演講中，被槍擊失去生命，撇開政治傾向不說，我認為這是非常令人傷心的悲劇。 所以我追悼他。」

韓國男團Super Junior（SJ）成員崔始源。（Instagram@siwonchoi）

他還表示：「轉發文章後，雖然我很感謝媒體的關注，但當我開始覺得外界解讀與我原意不同，我感到已經說出我需要說的話，所以刪除帖子」。