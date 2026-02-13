網紅理科太太公司業績驚人豪派花紅　還請動SUPER JUNIOR藝聲代言

台灣網紅創業家「理科太太」陳映彤近年積極經營自創保健品牌「好好生醫」，繼先前邀請韓國女團Red Velvet成員JOY代言後，2月10日再度迎來重量級代言人——SUPER JUNIOR成員藝聲，以高人氣拉開新一季宣傳序幕。



品牌版圖持續擴張，理科太太也坦言，近年營運成績「幾乎每年都在翻倍成長」。

面對媒體關心員工年終，理科太太語出驚人表示，公司採取「自由填寫」制度，員工寫多少就發多少（Youtube@理科太太 Li Ke Tai Tai）

面對媒體關心員工年終，她語出驚人表示，公司採取「自由填寫」制度，員工寫多少就發多少：

因為我非常相信我的團隊，也非常感謝他們。

目前品牌約有15名員工，隨著業績大幅成長，她也大方回饋團隊，今年年終發放金額突破百萬元（台幣，下同，約港幣25萬元）。有員工開口超過10萬元（約港幣2.5萬元），她也欣然接受：

完全沒有嚇到，覺得很棒！

2021年宣布離婚後，理科太太將重心全力投入事業，行程已排到2028年。今年她也計畫將新品推進美國市場，持續加大海外布局。被問到後續是否仍有代言合作驚喜，她僅透露「再等幾個月」，並保證依舊是韓國偶像，但因保密協議無法提前公開性別，笑喊：「不要再逼我了，我手汗都要流出來了。」

