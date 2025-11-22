11位韓國偶像「超荒謬藝名」Minnie當場哭出來　BTS、EXO逃過一劫

南韓娛樂圈年年都有數十組偶像新人出道，也因為這樣出道曲、團名和藝名顯得格外重要，不過有些偶像出道前的藝名候補，實在荒唐得太爆笑，讓他們和粉絲現在都超慶幸不是以該名出道，以下整理了多位偶像差點以奇怪藝名出道的故事，一起來看看吧！



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 14

(G)I-DLE的顏色藝名計劃

(G)I-DLE出道前，公司曾計劃以「Any Color」作為團名，每位成員對應一種顏色。舒華是白色、小娟是黃色、雨琦是藍色、薇娟則為綠色、Minnie為粉色，若單用顏色搭配這樣的團名還算合理，也不會難以接受，但驚人的是，這些顏色後面都被加上了動物或天空，舒華是白色蝴蝶、小娟是黃色的魚、雨琦是藍色天空、薇娟則為綠色鱷魚和綠色鮪魚、Minnie為粉紅老鼠。Minnie當年聽到「粉色老鼠」時，更是當場痛哭了出來。

SEVENTEEN DK的「龍八」經歷

SEVENTEEN成員DK於2020年曾在《認識的哥哥》中透露，原本是自己準備以「DK」這個藝名出道，而珉奎的候補藝名則為「龍八」和「Eight」等：「當時『龍八』的含義是擁有如八條龍般爆發性的歌唱實力。」

有趣的是，龍八後來經過討論演化，最終被改成The8，這個名字最後是由另一位成員徐明浩所使用，DK則是選擇了擁有「兼顧多條道路」的「道兼」。

11位韓偶像「藝名超荒謬」。（ETTODAY授權使用）

BTS柾國差點叫「海鷗」

防彈少年團（BTS）的老么成員柾國，從出道以來就被稱為「黃金忙內」，唱跳實力備受肯定，然而，他也曾差點以哭笑不得的藝名「海鷗」出道，據悉，是因為他的家鄉在釜山才會因此取名。

EXO的荒唐藝名提案

EXO成員們過去曾在節目上談到出道前的藝名候補，老么世勳當年被取為「서울（音同首爾）」，很巧的是當時的首爾市長也剛好叫「吳世勳」，令人哭笑不得，慶幸的是後來發現藝名和地名的音相同，最終決定以本名出道。不只如此，另一成員伯賢則是差點成了「關羽」。

【相關圖輯】車銀優原名太普通、玄彬真名顯老 25個你不知道的韓國藝人真名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

Super Junior驚險閃過李秀滿的取名之謎

神童本名申東熙，原本有提議將藝名改為「우동（音：烏冬，意思：烏龍麵）」，因為李秀滿認為他的名字有「東」這個字，加上他的身材圓圓肉肉的才會如此便提議，令人哭笑不得的是，當神童拒絕後，李秀滿又提議「東春」，好在最後還是決定以神童出道。

利特起初被取名為「強手」，李秀滿的意圖是「要在歌謠界成為強者」，但利特並不喜歡這個名字，於是要求改名，結果獲得了意為「上天賜予的孩子」的「神怡」，這讓利特再次吐槽，最終他才得到了意指「這特別的孩子」的「利特」。

H.O.T.的Tony Ahn也差點被取食物名作藝名

Tony Ahn本名安勝浩，出道時李秀滿提議他使用「Pickle」（醃菜）作為藝名，因為「Pickle」在英語中通常指醃黃瓜、泡菜等醃漬物。Tony拒絕了這個建議，最終選擇了更符合自身形象的藝名。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】