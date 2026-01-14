台網紅張香香被控詐騙　粉絲花50萬台幣僅獲見面10分鐘　判決出爐

台灣網紅張香香曾以「年度無名正妹」爆紅，日前卻遭粉絲莊姓男子指控，於2023年10月起在「浪Live」直播平台互動期間，先後以公益寫真、拍電影、銷售烏魚子及情感互動等名義，勸說莊男多次購買商品及虛擬禮物，莊男自認因此投入50萬元（台幣，下同，約12萬港元），僅見面一次且不足10分鐘，認為遭詐騙而提告。士林地檢署調查後，認定證據不足，張香香未具不法所有意圖，予以不起訴處分。



砸重金僅見面10分鐘 莊男控訴遭感情詐騙

根據《鏡報》報導，莊姓男子指出，自2023年10月起，於「浪Live」平台與張香香互動，後續兩人加LINE聯絡。期間張香香多次以「出版公益寫真年曆幫助流浪犬貓」、「業績達標可拍電影」等理由，遊說購買商品。莊男共花費10萬3271元購買129本年曆，實際僅收到20本。

曾以「年度無名正妹」爆紅 更多張香香相片：

+ 15

報導指出，張香香IG販賣烏魚子，強調「若選上年度代言人，就可以獲得海外曝光機會」，莊男因此再花8萬8800元購買50盒烏魚子，卻一盒未收到。雙方僅在現實見面一次，而且不到10分鐘，之後張香香便以工作、公司規定等理由拒絕再見面，從此不再聯繫。

張香香到案時否認詐騙，強調公司規定主播不得私下與粉絲見面，購買商品均為莊男自願，年曆內容皆為正常照片，銷售數量並不知情。她表示，直播抖內與商品銷售金額與實際薪資無關，並無刻意推銷動機，烏魚子確實存在且曾親眼見過。

台灣士林地檢署查證，公司確曾以張香香名義捐贈100份烏魚子，作為海運學生惜福餐使用。檢方認定，本案屬消費與互動產生的民事糾紛，建議莊男循民事途徑請求損害賠償，犯罪嫌疑不足，依法作出不起訴處分。

【延伸閱讀】29歲百萬網紅｢球鞋女神｣猝死 曾創潮牌負債累累轉戰成人平台惹議（點擊放大瀏覽）

+ 18

延伸閲讀：

太子集團陳志「柬埔寨國籍被撤銷」 3詐騙犯被引渡中國

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】