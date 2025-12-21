內地5歲男童玩打火機　點燃紙巾燙到手甩向窗簾「把自家燒了」

據12月17日採訪報道，湖北武漢一5歲男孩玩打火機，點燃餐巾紙不小心燙到了手，便將紙巾隨手一甩，結果甩到了窗簾上，引起了火災，好在消防隊員及時趕到撲滅了火，自家別墅被燒掉了一個房間。



男孩父親告訴記者，火災造成損失大概六七十萬元人民幣。由於着火的是一家一戶別墅，所以只有自己一家受影響。男孩父親還表示，只要孩子沒事就好：

這也是大人的疏忽，讓孩子在牀縫裏翻到了打火機。

男孩父親也提醒廣大家長，對孩子的防火教育需要深入去聊，而不是隨口一說。

湖北武漢，5歲男童因玩打火機導致自家別墅發生火警。（微博@閃電新聞）

消防隊員及時滅火 別墅被燒毀一個房間：

中國國家消防救援局發布的2024年全國火災統計數據顯示，電氣和生活用火不慎是引發火災的兩大主因，分別佔火災總數的32.4%和21.9%，並且這兩類火災造成的人員傷亡比例也位居各類火災前列，安全風險不容忽視。

那麼哪些看似習以為常的行為可能成為點燃危險的「導火索」？面對潛在的用火用電風險，我們又該掌握哪些關鍵的安全常識？如何從源頭上強化火災預防？

廚房最易出現用火問題

在日常生活中，家裏最容易出現用火問題的地方，當屬廚房。不少人做飯時習慣中途離開，比如去客廳拿個東西、接個電話，但就是這幾分鐘，鍋裏的油可能會燒得冒煙，甚至突然爆燃。

做飯時「人不離火」是鐵律，哪怕只是短暫離開，也得先把燃氣閥關掉，回來再重新開火。要是遇到油鍋起火，千萬不能用水潑，水和油密度不同，水會沉到油下迅速沸騰，帶着熱油濺開，反而讓火勢擴散。

正確的做法是什麼呢？山東省消防救援總隊防火監督處工程師高凌霜給出專業建議：

1. 油鍋起火時，首先要‌切斷火源，第一時間關閉燃氣閥門或電源開關，阻止火勢蔓延。

2. 緊接着，要沿着鍋邊水平滑上鍋蓋，隔絕氧氣滅火。需要注意的是鍋蓋尺寸需與鍋口匹配且覆蓋後不可立即掀開，也可以用切好的蔬菜倒入鍋內滅火。

3. 此外，要迅速撤走附近的可燃物品，如食用油、紙巾、塑料製品等，防止火勢擴大。

4. 最後，烹飪時避免長時間離開廚房，‌定期清理油煙機，油垢堆積也容易引發火災，建議每半年深度清潔一次。



除了廚房，在家中，陽台和卧室的火種也得保管好。家裏的打火機、火柴，不要隨手放在孩子能拿到的地方，更不能靠近窗簾、紙箱這些容易燒起來的物品。陽台和樓道不要堆放雜物，定期清理才能少留隱患。

用電安全的「隱形風險」

相較於用火安全，用電安全的「隱形風險」更容易被忽視，很多問題都源於日常的「不注意」。貴陽市消防救援支隊宣傳處處長何戎通過兩起今年發生的真實案例，揭示了這類疏忽的危害：

今年4月26日，觀山湖區一高層建築發生火災。據事後調查，當時該戶人家使用烘鞋機烘鞋後忘記關閉，且人已外出。烘鞋機長時間工作，温度過高引發自燃，隨後點燃一旁的牀單、被褥等雜物，導致火災發生。

另一起火災也發生在貴陽市。一個六樓住戶的卧室，因戶主使用吹風機吹頭髮時停電，後來忘記斷開開關和拔下插頭，來電後吹風機過熱引燃衣物及其他物品，最終引發火災。

這些案例都在警示我們：用電安全容不得半點馬虎。除了要杜絕「忘關開關、不拔插頭」等習慣，家裏的老舊電器即便外觀完好、功能正常，也建議及時更換——電器老化後內部線路易出現絕緣層破損、銅絲氧化等問題，隨着使用年限增加，短路、過熱起火的風險會顯著升高。

牢記電動自行車充電注意事項

在充電這件事上，也不能存在僥倖心理，尤其是電動自行車充電。今年4月，上海一小區深夜突發火情，一樓樓道裏違規充電的電動自行車燃起大火，一對老夫妻盲目開門逃生，被高温煙氣嚴重燒傷。實驗顯示，如果電動自行車在一樓發生燃燒，二樓煙氣温度最快79秒就會飆升到126.7℃，497秒能達到1105.9℃，根本來不及逃生。

這再次敲響警鐘：電動自行車和電動自行車電池絕不能在家中和樓道裏充電。

+ 15

