鄭麗文訪陸｜曾公開自家彝族背景　早年回雲南祭祖多張照片曝光

國民黨主席鄭麗文將於4月7日至12日率團訪問中國大陸，預計將與中共中央總書記習近平會談，而鄭麗文2005年返回雲南普洱祭祖的相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景也成為熱點話題。



國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

2025年10月鄭麗文當選國民黨主席後，公眾號《滇商會》曾發文指出，鄭麗文祖籍雲南普洱鎮沅，其父鄭清輝是中國遠征軍，曾在緬甸與日軍作戰，50年代隨軍遷台後在陸軍服役至中校。

此外，《滇商會》還發佈一組鄭麗文早年返回雲南省普洱市鎮沅縣祭祖的舊照重光。照片中，鄭麗文與大陸親人親切交談、上香祭祖，並在鄉鎮領導陪同下觀賞故鄉美景。

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2025年9月，鄭麗文為競選國民黨主席拉票時表示，自己是雲南普洱人，還提到父親來自雲南普洱市，以前叫思茅鎮沅，為彝族人，還透露自己回過雲南家鄉，是「雲南的女兒」。鄭麗文以往也提過，爸爸經常給眷村孩子講抗戰故事，並曾在FB貼出幼年同身穿軍服的父親的合影。

鄭麗文以往也提過，爸爸經常給眷村孩子講抗戰故事，並曾在FB貼出幼年同身穿軍服的父親的合影。（鄭麗文FB）

《滇商會》稱，鄭麗文祖籍位於雲南省普洱市鎮沅縣振太鎮興隆村鄭家村小組。鎮沅，因沅江而得名，取威鎮沅江之意，位於雲貴高原西南邊緣。