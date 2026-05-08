金馬影帝吳慷仁被網民問「搞台獨？」　親上線否認　秒登熱搜榜首

吳慷仁重返大陸發展，但「立場」問題始終揮之不去。



像昨天只是分享重慶飲食讓他拉肚子，就有網友留言：「他不是搞台獨嗎？」吳慷仁直球回應：

不是，別擔心。

附上推眼鏡表情符號，一度衝上微博熱搜冠軍。

吳慷仁回覆網友立場問題。（微博@吳慷仁 WuKangRen）

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2024年9月24日與大陸「壹心娛樂」簽約，前陣子他與孫儷「危險關係」播出，無論演技和訪談都讓不少當地人折服。不過，關於他的標籤也很多樣，演技好、幽默、有才華、模稜兩可、立場不清等都有。

吳慷仁積極經營大陸和香港市場，甚至也到非洲拍國際作品，演藝事業再創高峰。而他的第一部偶像劇《下一站幸福》的經典片段也不斷被挖出，安以軒無奈說出「光晞不行，他不能捐，讓拓也捐」，飾演拓也的吳慷仁在路上聽到網友喊這句台詞時還回：「都不要捐！」網友認為他第一部演技就這樣，難怪能拿金馬影帝。

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