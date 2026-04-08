陸男遊台發帖稱｢中國台灣｣標五星旗被禁入境2年　稱言論自由遭限

不少大陸網紅喜歡在小紅書等平台分享台灣旅遊攻略，但稍有不慎隨時變「禁止入境」。近日一名在泰國留學的梁姓大陸男子，因去年在小紅書及B站等發布的遊台影片和攻略帖文，標題及封面中稱呼「中國台灣」並標註五星紅旗，遭台灣移民署認定惡意貶損台灣尊嚴，處分禁止入境2年。



根據台灣行政院今年3月公布的訴願決定書，梁男於去年10月以旅泰留學生身份申請赴台觀光，卻意外收到不予許可通知。台移民署指出，早於去年8月已接獲民眾檢舉，梁男在社交媒體公開發佈的內容中，不僅稱呼「中國台灣」，更刻意加上五星紅旗圖示。

梁男在社交媒體公開發佈的內容中，不僅稱呼「中國台灣」，更刻意加上五星紅旗圖示。（小紅書截圖）

台移民署強調，此舉顯然是惡意貶損主權，違反了《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》中關於「違背對等尊嚴言行」的規定。因此決定從2025年8月底起，管制其入境2年。

事主辯解：這是習慣稱呼，無貶低意圖

梁男在訴願中質疑，台移民署最初並未說明具體違規原因，要他「自行回想」，做法違反行政程序。他辯稱，「中國台灣」是大陸地區人民的習慣稱呼，並無否定或貶低的主觀意圖，批評當局限制言論自由，且處罰過重，違反比例原則。

梁男在社交媒體公開發佈的內容中，不僅稱呼「中國台灣」，更刻意加上五星紅旗圖示。（b站截圖）

但台灣行政院訴願審議委員會在審核後，認為處分並無不妥。審議委員會指出，梁男上傳公開社交網站的台灣旅遊影片稱呼「中國台灣」、及在文字前方加五星紅旗，恐涉及統戰一部分，易引發為統戰所用聯想。