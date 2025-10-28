肉肉大米小紅書發文宣傳「台灣省首店」　遭一星負評洗版急發聲明

日式漢堡排專賣店「肉肉大米」日前在台北市信義區開設首間台灣分店，未料卻被眼尖網友發現，肉肉大米官方小紅書以「台灣省首店開業」發文宣傳，引發大批網友不滿，湧入Google評論洗版一星負評。



業者27日晚間緊急發布聲明致歉，強調中國大陸社群帳號的言論不代表台灣團隊立場。

日式漢堡排專門店「肉肉大米」。（投資推廣署）

台漢堡排店小紅書發文宣傳「台灣省首店」，慘遭一星負評洗版（Instagram@nikuniku_oh_kome.tw）

肉肉大米小紅書宣傳「台灣省首店」捱轟

肉肉大米插旗信義區A11，本月15日才開幕。然而業者在小紅書宣傳時寫下：「台灣省首店開業！寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」引發台灣網友不滿，怒轟：

「期待這間店倒閉」

「搞不清楚省跟國家的店，關門吧別出來丟人現眼」



而目前爭議貼文已被刪除。

公司急發聲明切割：中國大陸與台灣獨立營運

肉肉大米台灣官方IG 27日晚間發布聲明，對於中國大陸官方小紅書帳號所發布的貼文用字遣詞引發台灣社會關注與疑慮，向所有關心「肉肉大米」的台灣消費者與合作夥伴，表達最誠摯的歉意。

業者強調，「肉肉大米」在中國大陸與台灣的事業體系為兩間完全獨立直營公司，各自擁有獨立經營、營運與品牌管理權責。因此，中國大陸社群帳號所使用之措辭與言論，並不代表肉肉大米台灣團隊立場，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態。

業者表示，面對此次事件，團隊已向日本母公司正式反映，並同步啟動改進措施，包括強化跨市場品牌審核機制、尊重台灣市場主體性、資訊透明化等，並承諾將以更謙遜的態度，持續深耕在地、與台灣社會同行：

對於本次造成的困擾與疑慮，我們再次深表歉意，敬請各位理解與包涵。

