BMW深夜直撞入台中茶葉行　兒子看着「斷腰」媽媽被抬出送院不治

台中劉姓男子今凌晨3點多駕駛1輛藍色BMW轎車，行經西區五權西路疑似來不及轉彎，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷，其中87歲李姓老婦腰部斷裂不治，兒子李姓屋主悲痛不已，更坦言店面9月1日才搬來，熟睡中途遭噩耗難以接受。



台中第一分局調查，劉男（43歲）凌晨3點多駕駛藍色BMW，經西區五權西路、五權路口時，整輛車失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷，肇事的劉同樣送醫，警方已向檢方聲請鑑定許可，釐清有無酒駕、毒駕。

台中劉姓男子駕駛1輛藍色BMW轎車，高速直衝撞進1樓的茶葉行，釀睡在隔間後方上下舖的母子1死1傷。（影片截圖：聯合新聞網）

附近民眾說，當時劉男從五權西路迎面而來，卻沒有轉彎宛如砲彈般，高速直直衝入茶葉行，現場一片狼籍，地板上滿滿殘垣斷瓦，就連劉男BMW的前車牌都還掉在現場。

張姓屋主表示，當時半夜2、3點多，突然聽見「砰！」一聲巨響，因為自己也遭撞傷及後腦，當下一度昏迷不知發生何事，後來見警方、消防員人到場救援，目睹母親重傷被抬出。

張表示，自己後腦縫了4針，當時醫院告訴他媽媽腰斷掉了，沒有辦法急救要他放棄，他更泛淚直言：

再難過也只能放手。

但他至今仍無法接受。他說，直到上午再回到店裡查看，發現該輛藍色BMW疑似從無權西路迎面衝進來，深夜熟睡中猝不及防，媽媽就這樣往生了。

張表示，今年9月1日才從附近將店面搬過來，開幕至今1個多月店面遭撞毀，粗估損失2、300萬元（台幣，約合51萬到76萬港元），且店面內有大門、玻璃櫃，還有隔了一道牆，該輛BMW衝進來全部撞毀，還波及他們母子釀1死1傷，可見撞擊力道之大。

張也說，80多歲母親因高齡行動較不方便，走路需要輔助器，他為了就近照顧母子一起睡在1樓的上下舖，才會選擇在店面後面當成臥室，今突遭噩耗坦言非常累，真的不知如何是好。

