有片｜淒厲叫救命！高雄恐怖隨機襲擊　女遊客當街遭抓頭壓地狂毆

暗夜驚傳淒厲救命聲！高雄港7號碼頭9月28日晚間發生一宗恐怖的隨機攻擊事件。一名獨自散步的陳姓女遊客，遭陌生男子當街抓頭暴打，驚悚過程引發路過民眾驚嚇報警。



陳女隨後被緊急送醫。高雄港務警察總隊29日證實，已調閱周邊監視器並鎖定特定疑犯身分，正全力追緝以釐清施暴動機。

女遊客遭陌生男當街抓頭髮並壓在地上暴打（慎入）▼▼▼

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女遊客遭抓頭毆打 眼鏡手機毀損噴飛

28日晚間7時50分許，陳女正行經高雄港7號碼頭。沒想到一名男子突然無預警出手攻擊，不僅抓頭毆打，造成手腳及額頭多處擦挫傷，就連陳女隨身攜帶的眼鏡與手機也在過程中掉落損壞。

淒厲救命聲立刻引起關注，現場還有目擊民眾見狀拿起手機錄影、報警。

目擊者拍下驚悚過程 警鎖定特定對象追捕中

高雄港隨機攻擊事件畫面曝光到社交網絡，迅速引發大批網友議論。對此，高雄港務警察總隊表示，接獲通報後第一時間已派員趕赴現場處理，並立即調閱案發地點及周邊的監視器畫面。

初步了解，受害陳女指出，與該名攻擊男子完全不認識，已針對傷害及毀損部分提出告訴。

目前警方已鎖定1名特定疑犯追查，待疑犯到案後將進一步釐清其身分、攻擊動機，以及是否屬於針對遊客的隨機攻擊行為。

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