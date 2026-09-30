啦啦隊汶汶遭割頸養傷3個月復出　重返球場見證奪勝　哽咽吐心聲

台灣中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，今年6月遭52歲許姓狂粉持刀攻擊頸部，緊急送醫治療並暫停所有公開活動，經過3個月休養，她在9月28日回歸台中洲際棒球場應援，一復出就見證了中信兄弟單局狂灌10分拿下勝利。賽後她也在眾人歡呼中上台發表感想，談到這段期間的休養歷程數度哽咽，也惹哭身旁的隊友們。



汶汶重返球場發表感言 全場紅眼眶

今年6月20日，汶汶參加一場私人棚拍活動，現場約有6至7名攝影同好聚集，沒想到過程中一名許姓男子突然情緒失控，掏出一把預藏的水果刀，直接攻擊汶汶的頸部，造成其頸部受到5x4厘米的傷口，而一旁的攝影師們迅速反應，立刻將許嫌壓制在地並報警處理。汶汶送醫接受手術後無生命危險，之後暫停活動休養。

台灣啦啦隊女孩汶汶今年6月遭瘋狂粉絲砍傷，休養3個月後在9月28日回歸球場應援並拿下勝利，賽後她提及這段時間的心情，忍不住淚崩說：「我會一步一步回歸本來的生活。」（YouTube@中信兄弟）

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歷經3個月休養，汶汶9月18日在大巨蛋的主場賽事中驚喜現身，特地登台為隊內好友怡琪的Solo表演獻花，看到汶汶親自現身加油也讓怡琪忍不住感動落淚。

而汶汶在9月28日回歸台中洲際棒球場應援舞台，賽後她上台發表回歸感想，台下爆出熱烈歡呼，球迷不停鼓勵大喊：

「女神！」

「好美喔！」



一旁的啦啦隊女孩們也都眼眶泛淚，現場氣氛令人動容。

汶汶調適心情 堅強喊：會慢慢回歸生活

汶汶感性表示，作為復出的首場，就能見證中信兄弟贏下勝利，自己也感到很開心，接著透露這段時間的心情，語帶哽咽地說：

這3個月經歷過很多，我花了很多時間休息跟調適自己的心情。今天真的很開心可以見到大家，加上可以拿下勝利，大家給我的關心，不管是在網路上或者是見到面的時候，我都有收到大家的關心，很謝謝大家。

最後，她露出甜美笑容，堅強表示自己會慢慢回歸本來的生活，希望大家都要注意安全，也希望可以繼續幫中信兄弟加油。

發表完感言後，中信兄弟應援團團長吳小白也點名當時汶汶遭攻擊時伸出援手的攝影師，感謝他們在現場勇敢挺身而出，出手制伏許男，阻止事態變得更嚴重。現場畫面也隨即帶到坐在三壘側觀賽的攝影師，接受全場的掌聲。

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