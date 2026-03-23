不滿外甥染毒　舅父夥黨擄走毒販　果園動用極刑𠝹刀「削臉挖眼」

台灣彰化縣員林市百果山發生的駭人棄屍案，檢警深入追查後拼湊出驚悚的犯案細節。



30多歲的湯姓男子不僅因毒品糾紛惹來殺機，生前更歷經長達數小時的行動控制與殘酷私刑。兇嫌深夜直接從台中逢甲的租屋處將人押走，隨後在山區以𠝹刀、樹枝等工具凌虐短短半小時，導致湯男臉皮遭削爛、雙眼被活活挖空，最終因傷重慘死於偏僻的產業道路上。

示意圖（Unsplash@Ari Spada）

調查指出，整起殘酷虐殺起因於張姓主嫌接獲黃姓外甥的求救電話，因不滿湯男供毒給外甥，張嫌遂決定動用私刑教訓。本月20日凌晨零時許，張嫌夥同吳姓妻子及另一名吳姓友人，直奔湯男位於台中市逢甲商圈福上巷的租屋處理論，隨後將其強行押上車。嫌犯一行人先是將湯男載往彰化埔心一帶，在車內繞行控制長達2小時，直到凌晨2時許，才驅車前往員林百果山的偏僻果園地帶。

抵達現場後，張姓主嫌與吳姓共犯分別持𠝹刀與撿拾的樹枝，對湯男展開極度殘忍的施虐。過程中湯男臉部遭利刃瘋狂劃割，皮肉幾乎被完全削去，眼珠甚至遭到活生生挖空。短短約30分鐘的凌虐，湯男便因不堪重擊與嚴重創傷當場斷氣，嫌犯見狀則迅速逃離現場。直到當天下午3時許，一對前往果園巡視的夫妻才赫然發現這具血肉模糊的遺體，現場更遺留有線香等物品，婦人見狀嚇得全身發抖並立刻報警處理。

警方獲報後於24小時內火速收網，先於案發當日傍晚在埔心鄉逮捕張嫌夫婦，隔日下午再以優勢警力包圍田尾鄉一處民宅，將企圖從後門開溜的吳嫌壓制落網。這4名到案嫌犯皆具有毒品前科，其中張、吳兩名主嫌已被法院裁定羈押禁見，另外兩名共犯則以3萬元（約7315港元）交保。然而，面對究竟是誰痛下毒手割臉、挖眼的關鍵案情，主嫌等人皆三緘其口，確切死因與施虐細節仍待檢察官擇期解剖釐清。

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