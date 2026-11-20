九合一｜國民黨候選人遭爆餵毒害死女生 僅認與未成年人合意性交
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣國民黨桃園市楊梅區議員候選人古振豐，近日被爆20多年前，曾涉及女高中生施用毒品致死案件，甚至被判刑定讞入獄。古振豐對此回應，他僅有因與未成年人合意性交，違反刑事案件，並無違反毒品危害防制條例、過失致死及選罷法等。
古振豐稍早透過Facebook專頁發表聲明，聲明指出，本人於剛成年時，對於年少對男女間感情不甚，誤觸法網，業經台灣司法審判在案，並早已執行完畢。對於當年行為應負的責任從未迴避，也不因雙方當時有長期交往關係，即否認該行為所涉及的法律責任，及對他人造成的傷害。
點圖看古振豐聲明原文與出鏡回應：
+5
聲明表示，他本人並沒有違反毒品危害防制條例、過失致死及選罷法等，切勿再傳，且已經執行完畢超過20年。如今雖事隔多年，他本人願意再次向本案相關家屬，再次道歉致意，本人亦會持續努力與當事人家屬取得聯繫，必妥善協助後續，再以彌過去錯誤。
延伸閱讀：國民黨議員被爆租豪宅包養性感寫真網紅 月付20萬台幣生活費
+17
以交還寵物鼠為由約見面 台壯男箍煲失敗當街捅死女高中生再自殘甘肅女高中生慘遭灌醉強姦致死 兩名20歲男子被捕台灣擬參選縣議員美女被爆與人夫裸聊 遭元配索償台幣500萬台女爆被總裁奪初夜包養產子 多次辦公室做愛 反面索2.6億和解日本美少女高中生16歲懷孕 生B後慘被老公拋棄 後續故事超勵志
延伸閱讀：
沈伯洋遭跟監39天拒和解！3業者全認罪 他聽命港人喊冤：只拍7天
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】