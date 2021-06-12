台宜蘭大學副教授猝死家中　日前連上三小時堂發文「要升天感覺」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-12 14:32

台灣宜蘭大學痛失一名優良老師，應用經濟與管理學系副教授林雲雀昨天（11日）被家人發現猝死家中，死因與癲癇有關。教學認真的她，前日還發文說，「連上三個小時，沒有給同學練習……上完之後，我有一種要升天的感覺！」意外來得突然，師生、親友們得知噩耗震驚不已，紛紛在Facebook留言哀悼。

林雲雀是台灣中央大學產業經濟學系博士，目前任教於宜蘭大學應用經濟與管理學系，研究專長為產業經濟，曾於2019年獲得校內教學傑出教師。她的Facebook上，經常分享教學和生活近況，平常和師生互動良好，大家得知消息都很不捨。

據了解，林雲雀有癲癇、高血壓等慢性病史，前日（10日）回家趴在桌上休息，昨天早上驟逝，家屬表示她並無新冠肺炎相關症狀。只是，她9日曾發文提到，確診者足跡與其平日買菜路線差不多，還說有點嚇到了。宜蘭縣政府衛生局長徐迺維表示，此案件走刑事相驗，至於感染新冠肺炎與否並不知道。

林雲雀曾發文提及，自己平日買菜路線與確診者足跡差不多。（Facebook@林雲雀截圖）

檢方表示，家屬提及林雲雀前幾天已經有癲癇要發作的症狀。另外，她生前有癲癇史，事發當下身體出現狀態是典型癲癇發作。不過，檢察官和法醫謹慎起見，特別了解林雲雀生前身體狀況，並無發燒、失去嗅覺，也沒有上呼吸道感染的症狀；雖然她Facebook發文與確診者足跡相似，可是時間點並沒有重疊，死亡症狀也不符合。

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