東京奧運︱中國2體操小將奪金銀　美體操女王暖心舉動獲罕見狂讚

中國體操運動員管晨辰和唐茜靖在3日的女子平衡木決賽中，分別奪得金牌和銀牌，美國隊的體操名將比拉絲獲得銅牌。比賽中，比拉絲真誠擁抱管晨辰，東京奧運會女子體操個人全能比賽冠軍蘇妮莎也大聲為管晨辰的表現喝彩。據美國有線電視新聞網（CNN）罕見狂讚，中美關係度過了艱難的幾年，但東京奧運會讓中美運動員展示了友誼。



報導稱，兩名中國體操運動員都是首次獲得奧運會獎牌。這塊金牌對管晨辰來說尤為重要，根據奧運會網站上的資料，16歲的管晨辰把比拉絲（Simone Biles）當作她的偶像。

比賽結果公布後，比拉絲笑容滿面地擁抱了管晨辰，她在美國隊的隊友、東京奧運會女子體操個人全能比賽冠軍蘇妮莎（Sunisa Lee）也擁抱了管晨辰。

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在比賽中，蘇妮莎還曾大聲為管晨辰的表現喝彩，之後，她在Instagram上發帖稱為管晨辰感到「非常驕傲」，並轉發了一段管晨辰平衡木下法的影片，說「我（非常）喜歡她」。

報導稱，熱情洋溢的慶祝和兩國體操隊之間的溫情交流迅速在網上走紅。隨著中美關係惡化和兩國民眾的反感情緒增加，這樣的場面已經很少見了。

中國奧委會發表推文說，「我們也有同感！就是這個意思，」它還附上了一個代表愛心的表情符號和一張顯示4名運動員在慶祝的照片。

中國官方媒體也在一篇文章中說，蘇妮莎「真誠而喜悅的反應感動了世界各地的觀眾」。中國社交媒體平台微博上的許多人稱讚比拉絲和蘇妮莎的體育精神，認為她們與管晨辰和唐茜靖之間的友情體現了奧林匹克精神。

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