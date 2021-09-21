台灣新北市現詭異雙屍命案　父女躺沙發成乾屍　現場擺放5台風扇

台灣新北市金山區一棟別墅在19日傳出雙屍命案，一對父女被發現陳屍在沙發，遺體乾癟脫水，研判已經死亡數月，由於兒子久久聯繫不上爸爸，請鎖匠前來開門後才發現出事，警方到場勘驗發現1樓門窗皆有上鎖，但2樓落地窗全開，現場甚至擺設5台風扇，其中4台是開啟狀態，詭異情形需進一步調查。



陳姓兒子平時與媽媽居住在淡水，70多歲的爸爸和30多歲的妹妹則居住在金山，一家4口並未同住，而陳男今年1月後就沒有見過爸爸，19日剛好經過金山一帶決定拜訪，未料一到門口就看見大門被貼上許多水電費催繳單，打電話、呼喊都沒人回應，便立刻請鎖匠開門，豈料在2樓客廳發現爸爸和妹妹陳屍在內。

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當時父女倆仰躺在沙發上，遺體乾癟脫水，甚至呈現乾枯泛黑的狀態，明顯死亡超過數月，警方獲報後趕抵現場，初步勘驗1樓門窗皆上鎖，但2樓的落地窗全部打開，雖然屋內凌亂但沒有打鬥痕跡、外力侵入，初步排除他殺可能，另外沒有留下遺書。

不過詭異的是，警方發現2樓客廳現場擺設了5台電風扇，且其中4台的開關還呈現「開啟」，由於身亡許久一直沒有繳電費，直到2個月前被斷水斷電後風扇才被切斷電源，警方也因此判定2人死亡多時，至於風扇是否有其他特殊用途尚待釐清，警方也將調閱別墅內的監視器進一步調查。

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