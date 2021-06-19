卡塔爾旋轉酒店設計曝光　可於海上漂流　還能將雨水垃圾轉為電能

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-06-19 09:06

建築界有很多腦洞大開的設計大師，他們打造了一系列超現實主義風格的建築。比如普利茲克獎得主Frank Gehry，將藝術與美融為一體，被稱為「建築界的畢加索」。鬼才Thomas Heatherwick天馬行空的發揮創意，讓鋼筋水泥中長出熱帶雨林。最近，MISS發現了另一位腦洞大開的建築師，他將在卡塔爾造一棟會自動旋轉的酒店，想法實在太超前了，像來自未來。他就是土耳其人Hayri Atak。

酒店漂浮在海面上，還能將雨水和食物垃圾轉化成電能，自給自足。Hayri Atak從去年3月開始設計，酒店預計2025年建成完工。最近，他才將得意之作的細節公佈出來，或許會帶動未來建築發展的潮流。

有如科幻電影中的未來建築 點擊放大瀏覽Eco-Floating Hotel照片👇👇👇

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Eco-Floating Hotel位於卡塔爾，酒店漂浮在海上可以隨時移走搭建，因此可以放置在任何地方。設計師Hayri Atak從去年3月開始設計，經過半年終於完成。如此酷炫的酒店既能漂在海上，還能旋轉，這其中暗藏玄機。

酒店共四層，客房和戶外活動區呈圓形圍繞大堂而建，碼頭和直升飛機分置兩側。從空中俯瞰，僅有一條飛機跑道與陸地連接，客房、公共空間均面朝大海而建。住客可以通過遊艇或直升飛機登陸酒店，私隱度極高。

酒店並不只是漂在海上，它還會一直旋轉，轉一圈需要24小時，所以住客並不會感到暈眩。為此，建築師還請不同領域的專家參與，比如輪船建造工程師和輪船建築師給了他靈感。不僅外觀酷炫，酒店通過自動旋轉能將流水的能量轉換為電能發電，供日常需求。為了實現日常發電，設計師在水線下配備一組螺旋槳和推進器，這些機器都由複雜的計算機系統控制。同時，酒店還自帶處理廢水、廢料的分離裝置。這樣一來，收集廢水、殘餘食物，甚至是雨水，都能拿過來循環利用。

這家五星級酒店建築面積35000平方米，有152間客房，每間客房都有私人露台。大堂屋頂是透明的，將天空倒映進酒店。周圍佈滿綠植，頗有新加坡星耀樟宜的樣子。巨型漏斗狀屋頂有收集雨水的作用，下雨時，雨水順着屋頂集中，收集來的雨水能供給室內綠植。節省能源同時，增加了室內空間的靈動。此外，酒店設置多個戶外活動區，比如室外游泳池，桑拿浴室，水療中心，健身房，迷你高爾夫球場。值得一提的是，泳池旁的遮陽傘實際是風力發電機。漩渦狀屋頂有助於收集雨水。同時， 其他環保措施包括將食物垃圾轉化為花園肥料的系統以及廢水處理設備。

高產大師 建築越來越「瘋」

讓看似不可能存在的建築落地的設計師是Hayri Atak，在他的作品中，建築不僅外觀奪目，還結合了機器人技術和人工智能。

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在挪威，他打造了一棟最危險的懸崖酒店。酒店依附岩石山體而建，頂層觀景平台設置成大堂。客房向下分佈，自帶露台可欣賞峽灣全景。最驚險的是，泳池無限延伸，有一半懸在半空山谷間。他還在迪拜設計了一棟會旋轉的大樓——暴風塔。三棟塔樓沿中軸旋轉，大樓是分段螺旋結構，因此能不受風向影響以恆定速度旋轉，旋轉一圈需要48小時。他還構建了一座未來之城。他認為，在未來地下交通將被廣泛普及。因此，他提出「反網絡」設計理念，即固定高樓和人行道位置後，空地將被種滿綠植，這樣一來，綠化面積將增加70%。

幾乎找不到第二個像Hayri Atak一樣的建築師，挑戰人類想像力的極限，還關注環境、智能化的應用。期待新酒店落成。

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