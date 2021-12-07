加人工｜要求加薪須有策略　加幅要有實數　最佳日子在這兩天早上

編按：升職加薪是不少打工仔的願望，但跟上司提出要求時，要的不僅是勇氣，還要策略及技巧的。以下節錄自《1小時就懂的精準溝通課》一書的內容，就能為大家提供一點建議。



在職場裏有兩種比較膠着的對話，就是要求升職加薪還有離職，一個朝裏，一個朝外，都跟人的狀態有關。我之所以不說一個朝上，一個朝下，是因為很多時候，離職不一定是壞事。

加薪升職的溝通法則

我們先說加薪和升職的溝通法則，無疑，跟上司談升職加薪是很難的，因為升職需要有空閒的崗位，加薪需要你提供更多的價值。而女性在職場提出這些，成功的可能性更小。

根據某求職公司2016年的一項研究，男性經理人談加薪的成功率是女性經理人的三倍。這個是題外話，對於女性，職場對她們來說更艱難。

那是不是我們就不提了呢？不是，一定要提，但要講策略。你不提，原則上老闆不會給你加薪。除非你遇到了好老闆，一直在關注你的成長，在乎你做的工作。

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提出自己的價值

我們之前說過向上管理，對於你來說，你可以每週或每月總結自己的成績，跟老闆多溝通，以免疏漏，同時盡量量化你的工作成果，用書面和口頭的形式跟老闆表達，這些表達都指向一個結果—我做了甚麼、我有甚麼價值。聰明的老闆會逐漸發現你的不可替代性，接着升職加薪也是可能的。

除了跟老闆彙報你的價值，還要了解你自己的市場價值。所謂市場價值，就是跳出公司，在整個市場上的價值。例如我是個老師，我不僅要知道我在公司一個月拿多少錢、做多少事，我還要看我在教師這個領域和行業裏的價值，因為誰也不可能在一個公司待一輩子。更何況，了解自己在外的價值，是跟老闆談判的前提，因為能跟人談判的底線，就是你可以轉身走人。

這裏多說一句，價值不等於工資，還有其他的東西，如期權、股份、休假、公司福利，甚至如果你剛進入一家大公司，也可以不要那麼高的工資，學習機會更重要。

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哈佛商學院的教授邁克爾•惠勒（Michael Wheeler）在《談判的藝術》一書裏說，談判時我們要學會識別等價交易。

甚麼是等價交易？換句話說，成人的世界裏沒甚麼情緒，只有對等才重要。我們在後面會說到有效社交，有效社交有一個公式—只有等價交換，才能有等價感情。聽起來雖然殘忍，但這個在職場裏你無法避免。

《談判的藝術》裏強調談判的動態持續過程，如你想要年薪10萬美元，對方不願意給這樣的高薪，那這個時候你就只能放棄嗎？不是，如果對方不能滿足這麼高的薪酬標準，你要想到可以提甚麼補償要求來彌補這一點，如提供股票期權或更好的福利、更多的假期等等。在這樣的思路下，你也可以制定三個等價的交易 — 交易A就是10萬美元薪水和標準福利；交易B是9萬美元薪水和標準福利，再加一些股權激勵；交易C是12.5萬美元的薪水，但是可以接受無福利、無股權。

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有時候，你加的工資也可以用其他的方式去結算。在熊太行老師的《掌控關係》裏提到一個解決方案—考慮到自己的薪水會因為提升之後被收取更高的個稅，到手的沒有想像的多；所以相對而言，更聰明的辦法可能是選擇和公司共同進步，如請求公司提供一些培訓、參加公司組織的旅遊度假或附加本人和家人的健康保險。有時候，這可能比拿了現金再去購買這類服務划算得多。

總結一下，跟上司談加薪你可以這樣開口—我這個崗位的市場價值是多少？我認為我值這麼多錢，原因有哪些？接着你可以介紹你的工作成績，也可以說說你和公司的過去，以及對未來的展望。

不要說自己多麼不容易，因為成年人的世界裏沒有容易的，老闆可能比你還不容易，你是來工作的，不是接受施捨的，更別拿別的機會來威脅老闆。即使手上有別家公司的錄用通知，也不要拿來跟老闆談價格，如果對方開價很高的話，你可以上調自己加薪的預期價格。也不要提別人的薪水，因為這在公司屬不能知道的事，公司裏每個人的工資都屬絕密的訊息。我總結出一個觀點，老闆給你加薪只有一個理由—你值這麼多，而不是你需要這麼多。職場裏沒人管你需要甚麼，只看你值多少。

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跟老闆談

讓對話圍繞「我們」展開。我在電梯裏看過一個廣告，不斷重複着「跟老闆談」，其實這個廣告打的剛好是痛點；因為跟老闆談是最直接、最有效的溝通方式，你應該直接和你的老闆談，而不是跟人力資源部門的任何人談，理由也很簡單，中間少一些人，能少很多迴旋的餘地。而老闆躲在後面，許多「不」也會隨之而來。

提數字

談加工資，不要光說想法，要說具體數字，不說數字也要有一個大概的範圍，如我希望月薪5萬，如果達不到，至少也應該是4萬。範圍不能太大，底線在心裏有數就好，別上來就跟老闆說：沒有5萬，5千也可以。

研究者發現，在加薪談話中，給出精準數字的員工，成功率更高。因為這樣會讓你聽起來是做足了準備才來的。

給上司尊重，也是給自己尊重，從數字開始。

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提前演練

簡單的四個字卻包含着巨大的能量，就好比當老師，如果這門課你不自己在家提前講一遍，第一次上講台肯定會有很多疏漏，如哪個知識點忘了講、哪個知識點講完對方沒懂。提前演練相當重要，首先大開腦洞去想，老闆可能會問甚麼問題，盡可能多地列出來，列出來之後，再針對這些問題去想，怎麼回應才是最好的。甚至可以和家人或朋友進行角色扮演，對方扮演一個固執的老闆，不肯加薪，你就努力說服他。練得差不多了，你才算是做好了上場和老闆談加薪的準備。

關於時間

作家丹尼爾•平克（Daniel Pink）綜合了心理學、生物學和經濟學的研究成果，在新書《時機管理》中說：「如果你要去醫院的話，不要下午去；如果你想談加薪或面試，最好上午去，因為老闆在上午時精神好、心態比較開放。」所以，時間很重要，再補充一下，不要在週一、週五和大清早談加薪。週一上午是開會的時段，一般大家都比較忙，而週五是人們準備鬆懈的時間，你去談往往效果不好。最好的時間是週三和週四的上午。另外，你最好事先預約一下，不要對老闆突然襲擊，讓老闆有時間做一些準備。

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如何談離職？

離職的原因表面上看有很多，但其實離職真正的原因通常只有兩個—傷了心、傷了錢。但請記住，別把這個說出來，這是情商低的表現。你哭着對其他人說，我走是因為我傷心了，因為工資低，這簡直是小孩子幹的事。

怎樣跟上司、同事說離職呢？答案很簡單—我出於個人原因離職；覺得工作太忙；路途太遠；顧不上家裏；想轉行；想留學等等。

個人原因是最好的，別說任何人的過錯。只有一種情況你可以公佈自己的下一間公司，那就是該公司比現在的公司強大很多、不在同一個行業，或在另一個國家，與本公司沒有直接競爭關係，例如你是個英語老師，轉行幹IT去了，沒關係，大膽公佈，誰也傷害不了。

在結束一段旅程時，請一定要表達感謝—我很感激公司、很感激上司，希望您能批准我的辭呈。

還可以加一句：如果公司需要的話，我可以幫助推薦人選，我會交接好自己的工作，需要的話，我可以在這裏繼續做一個月。

許多員工離職，弄得大家不開心。不要說前公司的壞話，誰都知道你肯定是不高興了才走，那就別從你的嘴巴裏說出這家公司的不好了吧。

如果上司說，你再考慮考慮，你要說：「我已經考慮清楚了，我還是希望離開，希望以後能有機會再和公司合作吧！」

如果上司說，你對公司的管理、文化，有甚麼意見嗎？

對他來說必須要問，對你來說不要說。

你的答案應該是：「沒有，我很喜歡公司的文化，我是出於自己的緣故……」

不要提意見，不要發洩，不要渲染情緒，更不要藉機報復，說實話沒必要，畢竟人走茶涼。

有些不可靠的上司會因為你變成了前員工而出賣你，甚至把你批評其他同事的話說給他們聽。

多說一句，經濟環境差的時候，盡量不要辭職，就算辭職，也要做到「騎驢搵馬」。

你可以請上司私下吃飯，尤其那種老師角色的上司。如果你的下屬因為留學或修讀研究而離職，大家吃飯都會很開心，因為下一次相逢，你們會在更高處。

如果你去的是競爭關係的公司，或者沒有明確自己的去向，那就悄無聲息叫幾個關係好的同事小聚一下好了。

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最後講一個故事，《三國演義》中關羽和劉備走散，投靠曹操，後來他又聽到了劉備的消息，於是決定從曹操那邊離職，我們看看他是怎麼做的。

關羽先為曹操斬了顏良、文醜，立下汗馬功勞，隨後他提出辭職，接着默默地離開。這個過程，其實堪稱離職典範，為甚麼？

1.好的離職時機

高級人才跳槽的最好時機是完成一個階段性任務，立下點功勞以後。這個時候，公司剛好還在盈利，也沒人說你落井下石，你的離開反而成就了偉業。

2.一個無法拒絕的理由

為甚麼要離職？你的理由一定是自身的。關羽的理由很簡單—忠誠。從一而終，你曹操就算再怎麼想留我，也不能毀掉我的「忠誠」吧！

3.正確的辭職對象

還記得嗎？要向直屬上司辭職，別越級，否則搞得像投訴般，對人事部說則好像你和直屬上司的關係已經沒法好好說話了，所以關羽只和曹操把話說清楚後就離開了。

4.靜悄悄地走

關羽走的時候，沒有跟任何人說自己要走，沒有生事，沒有聲音，只留下一個背影和對未來的憧憬。

5.念舊情

後來在華容道，關羽見到昔日的老闆，曹操落荒而逃，差點連命都沒了，但關羽放了曹操一條生路，從這個層面來說，他的離職做到了完美。從此江湖上，每個人都喜歡成為關羽。和關羽相反的「離職達人」是呂布，為甚麼呂布最後落了個被殺的下場？其實呂布被俘的時候本可以活命，但劉備的一句話，還是殺死了他：「明公不見董卓、丁建陽之事乎？」對前上司那麼不留情面，誰還敢再聘用他呢？

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（萬里機構授權使用）

書名：《1小時就懂的精準溝通課》

作者：李尚龍，中國內地百萬銷量作家、青年導演、編劇、英語學習網站創始人，2020年成立傳媒公司並擔任CEO，曾出版八部個人著作。



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