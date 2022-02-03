癡情男追女10年因愛成恨　「將恨意注入大便」炮製屎炸彈狂掟45次

台北市一名陳姓男子10多年前因工作關係，結識在某酒店任職的吳姓女子，因為業務往來頻繁，男方對女方產生愛慕之情並開始追求，時間長達10年以上，但女方卻不來電。



沒想到陳男不滿吳女疑似和女同事有曖昧，不但自製海報大罵兩人是同性戀，甚至還自製「大便炸彈」朝酒店門口投擲45次吳女最後受不了憤而提告。

【圖輯】求愛10年被拒「將恨意注入大便」！癡情男因愛生恨炮製屎炸彈掟足45次下場曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

日前當地法院判決，依加重誹謗、恐嚇、公然侮辱等罪，判處拘役100日。

台灣法院判決指出，陳男原從事壁紙張貼業務，10多年前因工作關係認識在酒店工作，外貌姣好的吳女，隨著雙方合作多次，陳男對吳女產生好感進而追求，但女方認為僅是業務往來，之後開始刻意疏離對方。不料此舉卻惹怒男方心生不滿，常跑到酒店鬧事，就這樣騷擾持續10年之久。

陳男一連串無理取鬧，也曾多次遭當地警方法辦並被法院判刑定讞，但他騷擾行為依舊未曾間斷。不但到對方酒店恐嚇、撕毀公告，還威脅其他職員要吳女出來，期間還打傷人，甚至還懷疑吳女和女同事有曖昧，多次拿大字報到酒店外辱罵。更誇張的是，陳男還自製「大便炸彈」，先後朝酒店大門和大廳狂丟45次，這讓吳女活在恐懼之中，甚至還為此寫信向台灣總統府和法務部求助。

台北地檢署獲報展開偵辦，並在2020年12月拘提陳男到案，認定他涉犯恐嚇、傷害等罪嫌，且有反覆實施的事實，將他聲押獲准。其中傷害罪部分，吳女撤回告訴，最後當地法官依加重誹謗、恐嚇、公然侮辱等罪，判陳男拘役100日，得易科罰金。

【同場加映】王思聰求愛風波惹議 官媒：行為令人脊背發涼，逾越正常界限（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

台灣過年越來越沒年味？鄉民嘆「關鍵原因」全場認同

【本文獲「TVBS」授權轉載。】