印度養殖場63隻雞集體暴斃　鄰居搞婚禮是元兇？

印度的婚慶習俗中，經常會舉辦熱鬧的婚禮遊行，請來樂隊、舞團一同演出，場面盛大華麗。然而，印度奧里薩邦（Odisha）日前一對新人舉辦婚禮活動時，遊行隊伍行經一家雞隻養殖場，隨後養殖場內的雞隻集體暴斃，並判定死於心臟病，讓農場主人相當不滿，認為雞隻是聽見婚禮遊行的巨大聲響，才會「活活嚇死」。



根據《印度時報》（The Times of India）報道，奧里薩邦巴拉索爾區（Balasore）的一位雞農帕里達（Ranjit Kumar Parida）控訴，在11月21日晚間，當地有戶人家舉行婚禮遊行，期間除了敲鑼打鼓高調慶祝之外，還放起鞭炮，發出震耳欲聾的聲響。

相關文章：印度驚現「恐怖大蟒蛇」 出動鏟泥車才抓得住 震撼畫面瘋傳

+ 5

帕里達指出，當時他發現養殖場內的雞隻因噪音影響，全身被嚇得不斷發抖，便馬上要求隊伍降低音量，卻隨即遭新郎的友人嗆聲，對方還指示樂隊加大音量，並刻意在他的養殖場前停留15分鐘。直到隊伍終於離去時，帕里達發現許多雞隻當下已經失去知覺，隔天請來獸醫檢查，獸醫指出雞隻並無明顯外傷或疾病，研判是因心臟病而死。

帕里達表示，養殖場總共有2000多隻雞，當晚一共有63隻死亡，粗估損失約2.5萬盧比（約港幤2600元），經過獸醫判定後，帕里達懷疑雞隻是被婚禮遊行的聲音活活嚇死，因而向舉辦婚禮的人求償，對方卻拒絕賠款，最後他只好選擇報警處理。

根據報導，目前當地警方已著手展開調查，並要求帕里達在調查結束前，先不要處理雞隻屍體；另外，報導也提及，動物學教授米時拉（Suryakanta Mishra）對此指出，基本上大多動物和禽類都害怕在高分貝的吵雜環境，若雞隻暴露在極度吵雜的環境中，確實可能在幾分鐘內死於心臟病。

【延伸閱讀】印度新娘婚禮期間猝死 妹妹頂上嫁同一新郎 遺體暫放另一房間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

【延伸閱讀】法國公雞太嘈被告上法庭 14萬人請願盼牠免被滅聲 終帶來這巨變

延伸閱讀：

窮到買不起學士服？英國大學畢業生穿垃圾袋出席畢業典禮

5年不費力賺到百萬薪 男靠完美程式「上班都不用動手」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】