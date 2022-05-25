房思琪翻版｜台女涉協助補習老師強姦15歲女兒　兩人均遭起訴

新北市一名母親A女育有2女，明知道經營補習班的潘姓男子對自己的2位女兒不懷好意，潘男還曾傳訊息給她表示想對大女兒下手，還要她收集女兒們的體毛給她。



A女還幫潘男製造與女兒的獨處機會，讓潘男在賓館內對小女兒性侵得逞。新北地檢署偵結後，依強制性交、兒少法等罪起訴2人。

補習狼師明言「我要強姦她們」 母親竟幫忙「製造機會」（點擊了解更多案情細節）▼▼▼

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檢警調查，潘男與A女相識多年，更是看著A女的2個女兒長大，也曾幫忙小女兒準備國中會考，但他卻對2名小孩心生歹念，還曾傳訊給A女表示，「我要強姦她們」、「我要讓小瑜跟她姊姊幫我生小孩」等語，還要A女幫忙收集2名女兒的毛給他。A女明知潘男想對女兒下手，卻還幫忙配合製造機會。潘男去年12月11日約15歲的小女兒看電影被拒絕，立刻跟A女告狀，A女隨後命令小女兒跟潘男去看電影，逼小女兒只能赴約。看完電影後，潘男把小女兒帶到賓館性侵，原本小女兒想打電話求救，卻因手機故障，只能開啟錄音蒐證。

小女兒事後向母親求救，但A女為了不讓她報警，還用「房思琪」舉例，威脅她「到時候告老師沒告成，你會更痛苦」，還說驗傷是要毀掉潘男的家庭。小女兒求助無門，在絕望下試圖割腕、吞藥輕生，直到她向姊姊求助，並把對話放上社群軟體上，引起老師注意後報警，整起事件才曝光。潘男在偵查時坦承有在賓館內撫摸小女兒，但否認性侵，A女也坦承讓小女兒跟潘男看電影，且小女兒有跟她說被性侵，但否認幫潘男性侵。檢方根據小女兒提供的音檔，裡頭清楚錄下小女兒尖叫、多次拒絕的聲音，依成年人對少年故意犯強制性交罪、兒少法等罪起訴潘男，另依幫助成年人對少年故意犯強制性交罪將A女起訴。

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