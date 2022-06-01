端午節飲食｜營養師4秘訣自製健康糭增纖維　少鹽少豉油靠胡椒蒜

端午節除了划龍舟跟立蛋外，最重要的就是吃糭子，但可要小心糭子的熱量危機。對此，台灣營養師高敏敏提出「健康版的自製糭子」，讓您安心吃糭也不怕熱量高。



「端午節最期待吃什麼糭？試試自己包糭子吧」，台灣營養師高敏敏在Facebook奉上「營養師健康版糭子」，粽子食材這樣換，少鹽、少油、更高纖！

營養師健康版糭子（按圖）

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1. 建議將糯米換成高纖米

像燕麥、糙米、蒟蒻米、椰菜花米等都是很好的選擇，因為糯米不易消化，如果換成高纖米，不止能增加纖維攝取，更可以穩定血糖血脂。



2. 肥肉都是屬於熱量高食材

像是五花肉、加工肉、花生等，建議替換成瘦肉、豆乾、毛豆、黃豆等食材，少負擔又美味健康。



3. 少加醃料調料

像是菜脯乾、鹽、醬油，增添熱量之外，鈉含量也會升高。如果真的想要提味，可以換成天然辛香料，像是蔥、蒜、胡椒等都是不錯的選擇！



4. 可加入有口感蔬菜增加膳食纖維的攝取

如：香菇、杏鮑菇、黑木耳、竹筍等，不只讓讓口味更豐富，還能增加飽足感、飲食更均衡。



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除了餡料的替換之外，台灣營養師高敏敏也貼心提醒大家，建議腎臟不佳的民眾，選用白糯米即可，蔬菜可以先川燙後再包餡；至於腸胃消化不佳者，糯米請適量食用，或將糭子包小顆一點，吃完較不易有負擔。

除了上述2種人要注意吃糭子的小貼士，一般人更可以注意：

1. 替換正餐澱粉：控制澱粉量、熱量不爆表

2. 甜糭要克制：勿一顆接一顆，含糖量高

3. 沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在糭子上，控制鈉量、糖量

4. 飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜助消化

5. 一天一顆糭：淺嚐即可



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】