端午節｜心血管疾病患者如何健康吃糉？專家教一招免加重心臟負擔

端午節當然少不了香氣四溢、料多味美的糉子應景！但對本身患有心血管疾病的患者而言，多吃2口，就可能讓血壓、血脂齊飆高；若嚴格忌口，又少了點共度佳節的氛圍。而心血管疾病的病人如何健康吃「糉」？醫師告訴你！



台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，雖然各地的烹端午節當然少不了香氣四溢、料多味美的糉子應景！但對本身患有心血管疾病的患者而言，多吃2口，就可能讓血壓、血脂齊飆高；若嚴格忌口，又少了點共度佳節的氛圍。而心血管疾病的病人如何健康吃「糉」？醫師告訴你！調手法各異，但傳統鹹糉子仍少不了糯米、五花肉、蛋黃等食材，在加入調味料攪拌，不但高油脂、高含鈉、高熱量，還缺乏纖維質，是不容易消化的料理。

心血管疾病病友如何健康吃糉？（按圖👇👇👇）

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糉子高油、高鈉、高熱量，恐造成心臟負擔

他說：「以最受歡迎的鹹肉糉為例，高油又高鈉，患有高血壓、高血脂、冠狀動脈疾病的病人吃多了，血液的黏稠度會隨之上升，除了讓血壓飆升、加重心臟負擔外，更容易增加心肌的缺血程度，誘發心絞痛、腦中風和心肌梗塞。」

而甜味糉子內餡包裹豆沙或棗泥，因為甜餡需要和入大量的糖分、油脂才能成團包入糯米中，熱量也不低。過量攝取，不僅讓糖尿病病友血糖不穩定，更是導致冠狀動脈疾病的危險因子之一。

得舒飲食概念入糉，用食物替代法則包糉

郭志東建議，可運用「得舒飲食」概念，在端午佳節中幫助病友控制血壓，降低心血管疾病好發。得舒飲食的原則，包括：低鈉、高鉀、高鎂、高鈣、高纖維，以及減少油脂、飽和脂肪酸與膽固醇的攝取，並增加不飽和脂肪酸攝取。

因此，不妨利用「食材替代」方法，包顆適合心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病患者均能享用的健康糉子吧！

1. 糯米纖維少：改用五穀雜糧類，如五穀米、糙米、燕麥、山藥、紫米、番薯等取代，以提高纖維的攝取。

2. 五花肉、鹹蛋黃油脂多：改以瘦肉、雞里肌或雞胸肉、黃豆等豆製品代替，減少油脂及熱量攝取。

3. 保留健康元素：包糉原來會加入的菇類、牛蒡等，能增加蔬菜比例；加入腰果、松子等堅果含不飽和脂肪酸，有助於膽固醇代謝，同時吃進更多營養素。

沒有包糉習慣，選顆健康好糉就更為重要

如果端午沒有包糉習慣，而是外購糉子時，郭志東建議，首選為雜糧糉、其次是台灣南部糉。雜糧糉可以增加鉀、鎂離子及纖維的攝取量；南部糉因為經過水煮，可以帶走部分油脂。

之所以沒那麼推薦北部糉，是因為北部糉通常是先把糯米熟、拌成油飯，再包入糉葉蒸煮，整顆保留滿滿的油脂量，對健康影響較大。他建議：「肉糉中包入的肥肉、鹹蛋黃都應挑除不吃，減少飽和脂肪酸、膽固醇的攝取。」

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不沾醬、少主食、勤運動，才是健康之道

郭志東說道，在外選購的糉子其實大多調味充足，不太需要另外沾醬，如甜辣醬等，就可以品嚐到糉葉清香和米飯原味，最重要的是，可以大幅減少鹽分的攝取量。

而糉子以糯米為主，屬全穀根莖類食物，一般常見的糉子大小，相當於8分滿的飯量，1餐食用1顆已足夠，甚至應減少當天其他餐的主食分量。並搭配蔬菜、水果，將健康均衡的飲食融入佳節當中。

郭志東呼籲，吃完糉子時，也不要忘記好好運動把熱量消耗掉！每次40分鐘，每週3至4次的中等強度的運動如慢跑、游泳、踩單車，有益於心血管系統的健康。

端午應景莫喝「雄黃酒」，劇毒恐傷身

他提醒，除了吃糉，端午節還有「喝雄黃酒」作為辟邪除蟲的傳統習俗。但「雄黃」為含硫和砷的礦石，經加熱之後轉化為三氧化二砷，是對人體有害的劇毒，食用後，可能會腸胃不適，上吐下瀉，嚴重時，損傷神經、肝臟、腎臟、心肌等器官，建議不要飲用。

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