瑜伽動作｜4步驟駱駝式改善駝背　訓練呼吸肌肉從擴胸開始

現代人由於工作型態與生活習慣，大多數人坐下來的時間遠遠大過運動以及站著的時間總和，再加上壓力以及緊促的步調，讓呼吸呈現吸多呼少、短且淺的不良狀況。然而到了換季或是天氣變冷時，相當容易出現咳嗽以及喉嚨痛等問題。



如果想要改善呼吸道的不順，請做駱駝式瑜伽試試看，此瑜伽動作不僅能擴展胸口，還能訓練呼吸肌肉增加肺活量。

▼駱駝式益處、如何做駱駝式？（按圖👇👇👇）

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訓練呼吸肌肉就從擴胸開始

冬天的天氣較為寒冷，平常替呼吸器官分擔呼吸的毛孔在接觸到冷空氣時，會收縮而無法正常發揮功能，因此早晚喉嚨以及氣管的負擔較為沉重，也就更需要濕空氣來滋潤並保護黏膜。鍛鍊呼吸肌肉的重點就在於吸入大量空氣之後，緩慢而綿長地將其兔出，這樣才能增加橫膈膜上下移動、以及胸肌開闔的彈性來提高肺部能夠延伸的空間。而瑜伽中的駱駝式因為可以擴展整個胸部，自然會使得我們在進行動作時的呼吸加深，也能連帶伸展脖子，以及背部並強化腰部、臀部的肌肉，所以除了加深呼吸之外同時更能改善腰頸疼痛，連帶會睡得更好。

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瑜伽駱駝式改善駝背

駝背、不抬頭挺胸走路也是姿勢不良的其中之一。有慣性駝背的人，胸口都會比較緊，此時呼吸也會較不順暢，以及背部的肌肉也較無力，並且也會影響到脊椎，進而讓脊椎周圍肌肉產生緊繃感。透過駱駝式能矯正駝背，並且將鬱悶的胸口打開，此時呼吸會較為順暢，也能減輕日常生活中的壓力，精神也會更好，進而讓身心靈能更健康。

如何做駱駝式？

步驟1：採高跪姿，腳跟與小腿貼在瑜伽墊上，膝蓋與臀部成一直線做準備。

步驟2：雙手撐在臀部上方，手掌方向可以自身舒適選擇朝上或是朝下，手肘彼此之間保持平行，不要向外張開

步驟3：夾緊臀部與肩胛骨，上身向後傾，抬起胸口，視線注視天花板。

步驟4：雙手移動到腳跟上，並撐住腳跟。如果頸部不會感到不適，將頭向後仰，讓脊椎可以完全伸展，維持3-5個呼吸的時間。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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