對台白皮書｜國台辦：隨時間推移，一國兩制將被台灣同胞理解接受

國台辦、國新辦昨日（10日）聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，並指按照「一國兩制」實現兩岸和平統一，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。

被問到如何評論民進黨當局惡意攻擊，散布「兩岸互不隸屬」謬論，詆毀「一國兩制」，妄稱大陸「一廂情願」設定兩岸終局時，國台辦發言人馬曉光回應指，相信隨著時間推移，「一國兩制」將被台灣同胞理解接受。在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中「兩制」台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。



2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

在今日（11日）舉行的例行記者會上，馬曉光表示，白皮書的發表得到海內外中華兒女的熱烈響應和廣泛支持，民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

馬曉光說，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。民進黨當局把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態歪曲為「兩岸互不隸屬」，才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言。

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馬曉光表示，台灣是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途繫於國家統一，只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是歷史大勢，不以「台獨」分裂勢力的意志為轉移。民進黨當局打著「民主」的幌子，行「綠色恐怖」之實，謀「獨」拒統，才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的「自欺欺人」，代表不了也裹挾不了廣大台灣同胞的民意。

國台辦發言人馬曉光回應指，相信隨著時間推移，「一國兩制」將被台灣同胞理解接受。（新華社）

馬曉光說，「和平統一、一國兩制」體現了對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維護，充分考慮大陸和台灣社會制度與意識形態的差異，並願意繼續團結台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。民進黨當局極力曲解、抹黑造謠，否定不了「一國兩制」是和平的、民主的，善意的、共贏的方案。

馬曉光最後指，決定兩岸關係走向、實現祖國完全統一的關鍵因素是祖國大陸的發展進步。民進黨當局的倒行逆施只是螳臂當車，阻擋不了祖國必將統一的歷史大勢。