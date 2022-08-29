柬埔寨詐騙｜屏東女人蛇幹部至少募12人赴柬　返台即被拘

撰文：梁子傑
出版：更新：

台灣屏東22歲陳姓女子透過IG社群平台先後招募12人赴柬埔寨，業績好被提升為幹部，還獲得高額報酬，這一切都在檢警掌握中，26日陳女自柬國返台，即刻被拘提訊問，複訊後聲押獲准。

台灣屏東地方檢察署發布新聞稿指出，陳姓女子是詐騙及人蛇集團成員，日前透過社群平台Instagram發布不實海外高薪徵才廣告，誘使台灣人前往柬埔寨從事詐欺工作。22日、23日經複訊多名被害人及家屬後，掌握陳女將於26日入境返台，指揮屏東縣刑大等單位拘提到案。

檢察署指出，檢察官複訊後，認陳女涉有參與犯罪組織、刑法第297條之以詐術使人出中華民國領域外，及人口販運防制法第32條等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，28日凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，陳女透過IG招募新手，以「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等字眼，工作，每人可獲1000美元（約港幣7800元），初步估計獲約港幣9萬元報酬。

另外，屏東縣政府警察局同步執行掃黑、肅槍及掃蕩人口販運專案行動，截至26日，共查獲涉槍砲案2名、查扣槍械3把及子彈50發、涉組織犯罪3名、涉人口販運罪4名，共計9名疑犯到案。

台媒：柬埔寨槍擊案3死者來自竹聯幫　疑因賭博利益遭潮州幫殺害柬埔寨詐騙｜2名18歲青年遭誘騙赴柬　台警拘主謀竟來自一大幫派副主席夏立言見國台辦副主任　國民黨：陸方答應救助柬埔寨台人柬埔寨詐騙｜中國駐柬大使館：已收到十數份台灣同胞求助柬埔寨詐騙︱「台灣同胞即中國公民」　海外台人「保命神器」曝光
電信詐騙
柬埔寨
人口販賣
你可能感興趣