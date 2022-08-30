黃安嘆「核酸檢測做2年還沒看到盡頭」 陸網民：活夠的人不必做
撰文：TVBS新聞網
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台灣資深藝人黃安移居大陸多年，經常因政治立場鮮明的評論，引發爭議，不過向來力挺當地防疫政策的他，近來就在微博表示，做了2年的核酸檢測都還沒看到盡頭，大嘆「真的沒想到」，一番言論瞬間引起陸網轟動。
黃安29日在微博貼出一段影片，記錄了自己做核酸檢測的過程，感嘆表示「真的沒想到，2020年第一次做核酸，一做就做了兩年，還沒看到頭」，對於長久的疫情似乎已經感到不耐煩，忍不住抱怨到現在還是要反覆的戳鼻子、戳喉嚨。
而事實上，這已經不是黃安第一次抨擊當地的防疫政策，日前他就表示自己莫名其妙對當前防疫感到不滿，尤其是一刀切、帶星、承諾書、密接隔離14天、遣返回始發站，「這些措施，煩死了，也沒落在實處」。
對此，大陸網友也不領情砲轟，「活夠了的人，就不必做了，我還想的多活幾十年，所以無條件支持國家的決定」、「絕大部分地區的人連口罩都不用戴」、「西方國家大部分人都在體驗『大號流感』」、「你在討厭做核酸的時候，美國可是天天在死人」、「安哥也著急啥時候看到頭了」。
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