台灣地震｜IKEA仿如末日 Costco貨物堆積如山卻沒事？內行人解謎
撰文：聯合新聞網
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台灣連日地震不斷，17日台東關山發生芮氏規模6.4地震、18日台東池上發生芮氏規模6.8地震、19日花蓮又發生芮氏規模5.9地震。然而，地震後不少賣場商品都被震落，IKEA新莊店更被震到水管破裂，但有一名網友在臉書上好奇詢問：「為何好市多（Costco）的高處貨物從來沒看過災情？」貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，好市多的層架上堆滿商品，高度簡直快碰到天花板，而且商品數量還非常多。
IKEA仿如末日現場 Costco貨物堆到天花板反而沒事？（點擊放大瀏覽）：
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不過，原PO表示：「地震後看到賣場玻璃瓶罐碎滿地，只是我好奇……為什麼好市多的高處貨物，好像從來都沒看過災情？」
貼文底下吸引大量回應，不少內行網友紛紛表示，「產品幾乎都是裝箱子裡，架上的有封膜」、「整板都有封膜啊，要倒真的難」、「整個含棧板都有封膜，不太可能會掉下來，除非整個架子倒塌」、「它們只要不是在最下層的商品，基本上整板都用封膜包起來」、「就擺放方式跟封膜，封膜要封得又緊又牢就沒事」、「因為棧板+包膜，要倒非常難，除非層架垮了」。
事實上，在日前的地震發生當下，就有民眾剛好拍下好市多內的搖晃畫面，可以看見層架不斷左右晃動，賣場工作人員同時大喊「離開貨架」、「離開貨架區！快點」，所幸最後層架上的商品都沒有發生掉落意外。
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