香港女學生陳屍龍山寺女廁　留道歉紙條稱「不要隨便跟靈界溝通」

台北龍山寺一名清潔員9月29日下午發現地下室女廁的門無法打開，請保全開門後發現1名女子陳屍在內，死亡多時。女子留下2張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」。台媒指，死者是20歲來自香港的鍾姓女學生。



台媒《周刊王CTWANT》報道，台灣警方指出，死者是來自香港的鍾姓女僑生（20歲）。警方也在她的背包裡找到證件，現場無打鬥、外力介入跡象，已初步排除他殺。警方勘查後等待司法相驗釐清死因，警方指已聯繫家屬，前來辦理後事。

據了解，鍾女是在今日（29日）上午11點多時，到達龍山寺並走入廁所，直到下午2點多，龍山寺的清潔員因為發現位於地下室的廁所內，倒數第二間無法打開，敲門也沒有人回應，才請保全人員到場查看，發現鍾女已經死亡多時。

台北龍山寺香火鼎盛，是知名的台灣觀光景點。（台灣觀光局）

經台灣警方調閲監視器發現，死者上午獨自進入寺內走入廁所，就未再見到她走出。事後警方在女子包包內發現2張紙條，內容是「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語，警方目前已經通知家屬到派出所。

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