不愛的丈夫｜女網友畫出從小常在腦海浮現的「記憶」　惹哭無數人

前世回溯（Past life regression）， 又稱前世催眠（Past life hypnosis），是一種記憶回溯，指透過催眠或其他的方式， 從大腦的潛意識中，回溯人們對前世的經歷及記憶。前世回溯受到科學界和懷疑者質疑，因為即使是用催眠進行恢復記憶治療，如記憶回溯及年齡回溯，也有機會創造虛構記憶和錯誤記憶。



「前世記憶真的存在嗎？」台灣一名沈姓女網友便以漫畫形式，在靈異公社分享了一段從小便一直在腦海裏的畫面，畫面中她跟一個「不愛的男人」結婚，就跟現實中的她一樣，最終的結局卻惹哭了無數網友，亦讓不少人相信了前世記憶真的存在。

「莫名的跟老公在一起交往，那時候我才19歲，交往的當下其實想著要放棄戀情，因為我老公太無趣太安靜木訥，結果沒多久就有了一個孩子，後來奉子成婚。日子一久，好像從我老公身上看到了他的影子，一個沉默又愛著自己妻子的男人……」

點擊放大看看她腦海中這個關於她「不愛的丈夫」的畫面：

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「大概內容就是，我年紀輕輕的就被父母許配給軍人，但我對感情與肉體接觸卻打從心裡的排斥，但那個軍人不在乎我不停排斥他的舉動，送了我一個玉環。我只想得起來自己不停拒絕他的好意甚至悔婚。他整天穿著軍裝，我也配合著他的作息目送他離開，我心想，一場沒有愛情的婚姻，是不是就是這樣而已？」

「但日久註定會生情，在那時候家裡有個大爐灶，我將他送給我的玉環戴在手上並享受當下。突然屋外傳出槍響與人們驚恐的尖叫。簡陋的門口可清楚的看見外面所發生的任何舉動，當下還沒回過神，不知道究竟發生什麼事？他突然出現趴在門邊喊著：『快躲在樑柱後面！』」

「我躲在整間房子最粗的樑柱後面，他則在外不停開槍。突然安靜了、我慌張了，原來他並沒有按照軍規歸隊，本來在隊伍裡，知道戰爭不可收拾了，逃隊衝回家，因此違反軍規，而軍隊為了防止叛變所以他被處決了，直接槍斃。我很後悔，為什麼我害了他？」

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「屋頂是黑色茅草蓋的建築，被外面的人群放火燒了起來，此時火勢蔓延到了我這，最粗的樑柱也開始燒了起來因此斷裂重重的壓在了我的身上，我好害怕、好恐懼、好驚恐、好痛，整個腦海想的都是這些。記憶大概到這裡，他說，即使不愛也沒關係，時間會證明一切，只可惜我們還沒有孩子，但是只要你開心，比什麼都還重要。」

這則靈異故事深深的感動了許多網友，紛紛留言留下感想：「再續前緣啊」、「好感傷的前世」、「如果能有前世憶起的能力，確實可以觀到前世所有」、「應該是孟婆湯藥效還沒走，你就去投胎了，不然就是你丈夫跟你有很強烈的念想」、「很美的故事，也許真的存在前世記憶。願你和先生一直幸福走下去」、「很真實的故事，可惜我都沒有前世記憶，只是有時候會做些奇怪的夢而已」、「太感動了」。

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