極簡網紅NanaQ倡「不給家用父母」掀激辯　支持者：自己照顧自己

以極簡、自律等題材走紅的YouTuber「NanaQ」，有著不少粉絲追捧，近來也嘗試拍攝許多不同主題。



日前她拍攝新片，探討「家用」（台稱「孝親費」）的議題，透露自己收入上漲，卻不再每個月給父母錢，直言「我不養爸媽」，此話題隨後也引發網友兩派論點吵翻。

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NanaQ提到，自己在剛出社會時，每個月都會從22k的收入中分配7k到10k給爸媽，當作是家用，後來開始經營起YouTube當作副業，收入也比以往高出許多，不過她卻不再給家用，更直言「我不養爸媽」。

對此，她也提出自己的論點，認為「每個人都要照顧好自己」，不該有依靠他人的想法，假若父母預設下一代會養自己，「那很顯然的，你完全不是一個獨立的人。」

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NanaQ更為此詢問了爸爸的看法，對方先是尷尬的笑，表示「有是當然很好」，隨後便開明地說，他並不認同小孩不給家用就是錯的，畢竟社會氛圍改變，父母親可以學著為自己規劃。NanaQ更補充，表示父母與孩子之間最重要的是「愛」，認為與其給錢，不如多點實質上的關心、幫助。

然而這樣的議題引發兩方網友激辯，有網友產生共鳴，表示「多關心真的遠比家用重要」、「父母也應盡好照顧自己的責任，而不是把下輩子的生活都交付給兒女，這是你自己的人生」、「每個人都要為自己負責」。

也有另一派網友認為「連最基本的扶養義務法律觀念都不懂」、「不想給就不想給，說這麼多理由」、「如果說父母可以照顧自己，我陪伴關心才是最重要，金錢其次，如果說父母沒辦法生活自理的話，那就另當別論了」、「有時候是沒辦法選擇的，如果父母的收入沒辦法支撐他們的生活，也不可能放著他們不管，畢竟他們年紀大了，沒辦法像年輕人肯努力都還養得起自己」。

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