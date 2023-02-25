蔡天鳳碎屍案｜台網紅Doris為蔡天鳳閨密　加碼百萬懸紅抓前夫

香港28歲名媛蔡天鳳21日失蹤，24日被尋獲時已遭殺害碎屍。香港警方將兇嫌指向前夫一家人，但鄺姓前夫仍在逃。日前網絡有人貼出前夫照片，懸賞200萬港幣緝兇，台媒《東森新聞雲ETtoday》則報道，台灣時尚網紅Doris（林若佳）透露蔡天鳳是自己香港朋友的閨密，痛斥兇手殘忍，表示加碼懸賞金額100萬港幣，要將鄺男逮捕歸案。



《東森新聞雲ETtoday》報道，台灣時尚網紅Doris（林若佳）FB有超過26萬粉絲追蹤，她透露香港遭分屍的名媛蔡天鳳是自己香港朋友的閨密，看到新聞後相當震驚。

2月25日。Doris在臉書轉發要捉拿蔡天鳳前夫的懸賞文，表示要加碼100萬港幣的賞金，她貼文寫道，「另外有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙。」

報道指出，時尚網紅Doris（林若佳）經營韓國服飾網拍生意，常分享穿搭、生活照，身上穿戴的都是昂貴名牌，惟2018年捲入假名媛風波。

當時爆料者指出，Doris有8成以上的包包，都是跟貴婦朋友借來的，當時面對爆料內容及外界質疑，Doris事正面回應稱，自己從來沒有以名媛姿態自居過，也從沒想要在媒體前曝光，只是想在自己的部落格裡分享生活及穿搭而已。

台灣時尚網紅（林若佳）時常旅遊分享日常穿搭，在台頗具人氣：

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蔡天鳳是香港名媛，在時尚圈頗具知名度：