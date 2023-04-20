谷德昭遊台因無口罩遭的士拒載　台女：觀感不好　當地從眾心理強

香港資深藝人谷德昭因出演過多部經典港產片而廣為兩岸民眾所認識，周三（19日），他現身台北西門町街頭，並自爆為了美食而特地到台灣，引發當地粉絲關注。不過期間發生一段小插曲，谷德昭提到港台兩地差異，指台北民眾仍是戴口罩的較多，超過八成，習慣沒戴口罩的他更因此遭到的士司機拒載。

台北市民Emily周四（20日）接受《香港01》採訪時，對於的士司機僅因口罩問題拒載一事感到訝異，認為這只是個別事件。但她也直言，台灣即使解除口罩令，民眾仍大部分會戴，這與從眾心理有關，她自己也因怕成「異類」而不敢摘口罩。



谷德昭在社交平台貼出現身西門町街頭的照片，並附上一碗麵的照片，感嘆「西門町那碗麵線味道依舊」。闊別台灣3年的他特別提到，台北巿面仍是戴口罩人比較多，超過八成，他在街上截的士時，司機看見他沒戴口罩遂問道「你有口罩嗎？」當他回覆「沒有」，司機便禮貌地搖搖手然後開走。

幸好，也有不介意的司機，谷德昭最後還是有順利攔到車。不過車上隨即發生了一段小插曲，就是谷德昭一上車就被司機認出是香港人。當時谷和司機表示「在地鐵站附近下車就行」司機一聽到就反問他「你是香港來的吧？」這令谷相當意外，「你怎麼知道？」司機之後悠悠說著，這是因為香港人叫「地鐵」，台灣叫的是「捷運」。谷最後打趣道，自己努力地在扮不是遊客，結果一句說話就露出馬腳。

據了解，台灣周一（17日）才解除大眾運輸的口罩令，但據台媒估算，首日仍有超過9成人緊戴口罩。台灣人Emily對此深有體會，她向《香港01》表示，當日自己也一直糾結著要不要脫掉口罩，可是當她出門，走進捷運站，發現大家還是戴著口罩，在從眾心態下，她還是決定跟隨大眾做法，「好像脫下會變成被注目的那種，『異類』的感覺」。

才剛從新冠當中康復不久的Emily強調，自己並不是因為害怕感染而戴口罩，她甚至認為自己免疫力很足，反而她更怕的是跟別人不一樣。大眾運輸已免口罩數日，Emily直言，脫口罩的大概仍是一成都不到的水平，「一節車廂有兩三個人不戴已經了不起了」，且大部分的都是年輕人。

至於谷德昭因沒口罩被的士拒載一事，Emily表示，雖然是商業買賣，司機有權選擇做不做這單生意，也不違法，但僅因口罩而拒載的做法觀感不好，且不合理，甚至很奇怪。她笑言，可能是因為司機對病毒有陰影，並認為事件只屬少數個案。

公共場合堅持戴口罩被認為與從眾心理有關。（聯合報）

其實，就沒有禁令仍戴口罩的議題，三軍總醫院副院長、精神醫學部醫師葉啓斌曾解釋，人本來就是群體的動物，且「從眾」是一種避險的行為。他認為，民眾不脫口罩可能有三大原因，首先是擔心感染，因目前每天仍有人感染；其次是容貌焦慮症，戴口罩讓民眾逐漸習慣隱藏自己的表情和長相，並由此獲得安全感，而口罩解禁等於暴露自己的容貌特徵，若對自己容貌不是特別有信心，不太可能一下子就脫下口罩。

最後則是個性比較謹慎小心、容易擔心或有防人之心的人，尤其是本身有情緒問題，如憂鬱、妄想的人，可能會更想要持續配戴口罩。

那適應的過程還要多長？葉啓斌分析，人大約需要2至3個月時間才能建立安全感，屆時在戴口罩行為上，應可以調整回來。