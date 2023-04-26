台藝人方芳：祖國高鐵一等座舒服過｢台灣省｣商務座 歡迎回家看看
撰文：聯合新聞網
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台灣民進黨籍的前台中市交通局長王義川日前在政論節目上稱，大陸高鐵沒有靠背，前總統馬英九登陸時「被騙了」。
對此，曾奪金鐘獎最佳女演員、最佳主持人並有「台灣綜藝一姐」之稱的藝人方芳在微博發布她搭乘大陸高鐵的影片，特別展示大陸高鐵商務座的椅背。
她甚至說，祖國高鐵一等座都比「台灣省」高鐵商務座舒服（點擊放大瀏覽）：
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方芳在影片中稱，她準備搭乘高鐵回到自己的故鄉安徽全椒。方芳表示，她特別喜歡坐高鐵，覺得非常舒適，隨後就展示她所搭乘的大陸高鐵商務座的背椅，並稱坐著的時候是背椅，躺著的時候就是張床。
方芳說，搭乘大陸高鐵如果累了，睡一覺也就到站了，非常平穩。「而且說實話，在我們祖國，高鐵那是世界聞名的，哪怕是一等座，都比『台灣省』高鐵商務座還要舒服，歡迎大家回自己的家來看看。」
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