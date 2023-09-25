屏東工廠爆炸｜女員工脾臟壓裂　帥男友變焦屍　人母靈堂泣不成聲

台灣屏東「明揚國際」廠房爆炸，釀9死、百餘傷，1失聯慘劇。一名明揚女員工，被天花板壓到傷勢嚴重，脾臟壓到破裂、腰椎骨折，媽媽從彰化趕來苦等手術中的女兒。



蘇媽媽表示，因為她在新竹物流公司上夜班，日夜顛倒，平常女兒為了不打擾她休息，有事都不跟她說，她也不知道女兒在「明揚國際」上班，直到女兒同事打電話給她，她才知道女兒出意外。

雖然母女倆因為工作的關係疏於聯絡，不過蘇媽媽一得知女兒因為公司爆炸，傷勢嚴重，立刻從放下手邊的工作，從彰化趕來「無論如何我都要去看她」，在醫院焦急等待手術中的女兒。

其實蘇女在明揚任職期間也交往了一位帥氣男友，不過這次意外讓兩人天人永隔，蘇女男友陳男在工廠爆炸中命喪火窟，蘇媽媽雖然還沒見過女兒男友，不過得知他不幸罹難，也趕到靈堂祭拜，向工作人員表示想見女兒男友一面，看到女兒男友被燒成焦屍的照片，蘇媽媽泣不成聲，工作人員頻頻安撫蘇媽媽說，陳男的狀況很好，大體保存完整，很多罹難者被炸得殘缺不全，無法辨認。

陳男的爸爸也在靈堂守護去世的兒子，他將兒子英挺帥氣的照片放上靈桌，向記者表示兒子以前是海軍儀隊，身形很好很愛漂亮，大家都說他穿西裝很帥，他一穿上去就捨不得脫下來。

陳爸爸說自從他們夫妻離婚後，小兒子先來明揚上班，跟他說這間公司很棒，後來哥哥也來明揚上班。兄弟倆不同班別，事故發生當天，弟弟接到同事的LINE訊息，說工廠失火了，立刻擔心哥哥的安危，陳爸爸邊說邊哭，自責沒把孩子照顧好，讓人十分不捨。

屏東工廠爆炸事故當時狀況：（按圖了解）

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